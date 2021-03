Laatzen-Mitte

Die Wartezeiten für einen Termin im Laatzener Bürgerbüro werden immer länger. Wer sein Auto ummelden will, einen Ausweis beantragen möchte oder ähnliche Anliegen bei der Stadt hat, muss sich inzwischen vier Wochen gedulden. Zu den Gründen zählt nach Angaben der Stadtverwaltung auch, dass einige Bürger trotz Vereinbarung einfach nicht erscheinen.

„Wir haben inzwischen die Situation, dass täglich bis zu sieben Termine nicht wahrgenommen werden“, teilte Bürgermeister Jürgen Köhne am Donnerstag dem Rat bei dessen ersten Hybridsitzung mit. Die Zeiten summierten sich auf drei bis vier Stunden und seien ein Ärgernis – gerade für jene, die deshalb noch länger auf einen Termin warten müssten.

Das Problem bei den nicht wahrgenommenen und auch nicht abgesagten Terminen erläuterte Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Es sei nicht möglich, die Zeitfenster so kurzfristig neu zu besetzen. In Spitzenzeiten falle deshalb ein Drittel der durchschnittlich 75 täglichen Termine aus. Besonders häufig sei davon der Bereich der Kfz-Zulassung betroffen.

Stadt: Wer nicht kommen kann, soll absagen

Die Stadt ruft die Bürger deshalb dringend dazu auf, nicht in Anspruch genommene Termine unbedingt abzusagen, und sei es am Vortag oder einige Stunden vorher. Denn nur so besteht die Chance für die Verwaltung, den Termin neu zu besetzen. Überbuchungen sind ebenso ausgeschlossen wie die Möglichkeit, im Rathaus auf einen womöglich frei werdenden Termin zu warten – wegen der Corona-Pandemie und Kontaktbeschränkungen.

„Es lohnt sich ausdrücklich nicht, etwa auf einen solchen Termin im Rathaus zu warten, da nach wie vor nur Termine wahrgenommen werden können, die vorher vereinbar wurden“, betonte Brinkmann. Es sei unbedingt zu verhindern, dass sich im eigens neu eingerichteten Wartebereich und im Rathausfoyer Gruppen bildeten.

Ebendiese Kontaktbeschränkungen sind auch Auslöser für die langen Wartezeiten: Anstelle des früheren Systems mit Wartenummern hat die Stadt im vergangenen Jahr eine feste Terminvergabe eingerichtet. Außerdem sind wegen der Abstandsregeln derzeit nur vier der sechs Kundenarbeitsplätze im Bürgerbüro besetzt. Die Mitarbeiter wurden zudem in zwei getrennt voneinander arbeitenden Gruppen unterteilt: Damit will die Stadt sicherstellen, dass der Betrieb im Fall einer Quarantäne weiterläuft. Das Bürgerbüro sei derzeit zwischen 38 und 40 Stunden pro Woche für Termine besetzt.

Aktuell beträgt die Wartezeit nach Angaben der Stadtverwaltung durchschnittlich vier Wochen. Im vergangenen Sommer und Herbst hatten sich etliche Bürger auch darüber beschwert, dass sie bei der Terminvergabe telefonisch nicht durchdringen und lange auf die Beantwortung von E-Mails warten mussten. Die Stadt hatte daraufhin angekündigt, eine Online-Terminvergabe einzurichten, bei der Bürger auch freie Zeitfenster einsehen können. Umgesetzt wurde dies jedoch bislang nicht. Aktuell können Bürger Termine telefonisch unter (0511) 8205-5555 sowie per Online-Formular auf www.laatzen.de vereinbaren.

„Ich möchte jeden bitten, der einen Termin vereinbart hat, diesen auch wahrzunehmen“, sagte Bürgermeister Köhne – oder wenn das nicht möglich ist, diesen zumindest vorher abzusagen.

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler