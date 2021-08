Laatzen

Wie soll die Verkehrswende in Laatzen gestaltet werden? Wie lässt sich das Müllproblem lösen? Und was kann die Stadt gegen steigende Mieten unternehmen? Über diese und andere Fragen diskutieren die vier Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Laatzen heute Abend von 19 Uhr an beim Wahlforum von HAZ und Neuer Presse.

Laatzens amtierender Bürgermeister Jürgen Köhne (CDU) tritt nach sieben Jahren im Amt nicht mehr an. Um die Nachfolge bemühen sich Kai Eggert, der von der SPD unterstützt wird, Christoph Dreyer (CDU), Regina Asendorf (Grüne) und Jessica Kaußen (Linke). Bei der Diskussion im Pressehaus in Hannover präsentiert sich das Quartett einem breiten Publikum.

Sehen Sie hier den Livestream ab 19 Uhr:

Vier Bewerberinnen und Bewerber treten an

Der Diplom-Betriebswirt Kai Eggert tritt als parteiloser Kandidat an – für die SPD. Quelle: Johannes Dorndorf

Die SPD geht erstmals mit einem parteilosen Kandidaten ins Rennen. Kai Eggert ist in Ingeln-Oesselse aufgewachsen und wohnt in Gleidingen. Der 45-jährige Diplom-Betriebswirt hat für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet, darunter Enercity in Hannover und die Harz-Wasserwerke in Hildesheim, hat aber auch als Selbstständiger Erfahrungen in China gesammelt. Zu seinen Zielen zählt er eine Verbesserung des Bürgerservices im Rathaus, eine Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und die Schaffung von Treffpunkten in den Ortsteilen. In der Politik ist Eggert ein Neuling: „Ich war immer politisch interessiert, aber nie aktiv“, sagt der Gleidinger.

Langjährige kommunalpolitische Erfahrung: Christoph Dreyer ist der Kandidat der CDU. Quelle: Johannes Dorndorf

Christoph Dreyer (CDU) hat die längste kommunalpolitische Erfahrung im Quartett der Kandidaten: Der 55-jährige Diplom-Ökonom ist seit 30 Jahren in Ortsräten und im Rat der Stadt aktiv, war vier Jahre lang Landtagsabgeordneter und ist amtierender CDU-Ratsfraktionsvorsitzender. Dreyer betont, er wolle die Arbeit von Amtsinhaber Jürgen Köhne fortsetzen, den er für die Sanierung öffentlicher Gebäude und die Bewältigung der Flüchtlingskrise lobt. „Wir müssen eine bürgernahe Verwaltung als oberstes Ziel haben“, sagt Dreyer. Wichtig seien unter anderem auch die Ansiedlung von Gewerbe auf Brachflächen und das Vorantreiben der Digitalisierung.

Als Diplom-Agraringenieurin für die Grünen: Kandidatin Regina Asendorf. Quelle: Johannes Dorndorf

Regina Asendorf (Grüne) ist im ostfriesischen Wangerland aufgewachsen und lebt seit 1995 in Laatzen. Die Diplom-Agraringenieurin stieß 2010 zu den Grünen, war von 2014 bis 2017 Abgeordnete im niedersächsischen Landtag und ist seit 2011 mit zwischenzeitlicher Unterbrechung Ratsfrau. Ihr Hauptthema ist der Klimaschutz: „Wir haben nicht endlos Zeit, uns mit der Stadt auf den Klimawandel einzustellen, wir müssen handeln“, sagt die Grasdorferin und fordert, mehr Flächen zu entsiegeln und Gründächer zu schaffen. Starkmachen wolle sie sich auch für bezahlbaren Wohnraum, die Bekämpfung von Kinderarmut und einen besseren Bürgerservice.

Maschinenbauingenieurin mit Außenseiterchancen: Jessica Kaußen geht für die Linke ins Rennen. Quelle: Astrid Köhler

Für die Linke tritt Jessica Kaußen an. Die 31-Jährige ist die Jüngste im Feld, hat aber einiges an politischer Erfahrung vorzuweisen: Kaußen ist nicht nur Ratsfrau der Linken in Laatzen und Mitglied der Regionsversammlung, sondern führt ihre Partei auch auf Stadt- und Regionsebene. Dass sie nur Außenseiterchancen hat, räumt die studierte Maschinenbauingenieurin offen ein. Ihr gehe es vielmehr darum, Gesicht zu zeigen und für ihre Themen zu werben, zu denen neben dem Klimaschutz auch mehr Bürgerbeteiligung bei kommunalen Entscheidungen sowie der Kampf gegen Wohnungsnot und Armut in Laatzen zählen.

Leser können Fragen stellen

Im aktuellen Rat der Stadt sind auch die FDP und die Gemeinschaft Freier Wähler (GFW) vertreten. Beide treten bei der Kommunalwahl am 12. September für den Rat und die Ortsräte an, verzichten aber auf eigene Bewerber für die Bürgermeisterwahl. Die FDP unterstützt CDU-Kandidat Dreyer, die GFW gibt keine Empfehlung ab.

Die Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten werden sich beim Forum zur Kommunalwahl nicht nur den Fragen von Moderator Christoph Dannowski stellen, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leser. Einige können live vor Ort dabei sein.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von rund 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bis hin zu gut 12 201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Weitere Livestreams aus anderen Kommunen:

Nach Laatzen folgen weitere HAZ/NP-Foren in drei weiteren Regionskommunen, in denen Bürgermeisterwahlen anstehen.

Am 4. August geht es um Uetze . Dabei sind Dirk Rentz (CDU-Kandidat), Florian Gahre (SPD-Kandidat) und Oliver Wempe (Freie-Wähler-Kandidat).

. Dabei sind Dirk Rentz (CDU-Kandidat), Florian Gahre (SPD-Kandidat) und Oliver Wempe (Freie-Wähler-Kandidat). Am 10. August geht es um Wunstorf. Dabei sind Frank Kettner-Nikolaus (Grüne-Kandidat), Martin Pavel (CDU-Kandidat) und Carsten Piellusch (SPD-Kandidat).

Dabei sind Frank Kettner-Nikolaus (Grüne-Kandidat), Martin Pavel (CDU-Kandidat) und Carsten Piellusch (SPD-Kandidat). Am 17. August geht es um Burgwedel. Dabei sind Axel Düker (SPD-Kandidat), Ortrud Wendt (CDU-Kandidatin) und Ulrich Friedrich (FDP-Kandidat).

Von Johannes Dorndorf