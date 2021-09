Laatzen

Bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag, 26. September, kann SPD-Kandidat Kai Eggert nicht auf die Unterstützung anderer Parteien bauen. Nach den Grünen hält sich auch die Linke in Laatzen mit einer Wahlempfehlung zurück. „Wir sprechen uns nicht generell gegen einen Kandidaten aus“, stellte die Stadtverbandsvorsitzende Jessica Kaußen klar. Auch sei das Thema lange intern diskutiert worden. Aber man habe sich bisher nicht zu einer Empfehlung entschließen können – weder für CDU-Kandidat Christoph Dreyer noch für Eggert, der als Parteiloser von der SPD unterstützt wird.

Eine nähere Begründung nannte Kaußen nicht. Im Rat der Stadt bildet die Fraktion eine Gruppe mit SPD und Grünen, so dass ein Schulterschluss mit der SPD nahe gelegen hätte. Auf Regionsebene sprach sich die Partei am Donnerstag hingegen für SPD-Kandidat Steffen Krach aus. Die Grünen hatten bereits in der vergangenen Woche erklärt, keine Wahlempfehlung abzugeben.

Von Johannes Dorndorf