Christoph Dreyer war noch Schüler, als er begann, sich politisch zu engagieren. Erst für die Junge Union, später dann als CDU-Ortsratsherr und im Laatzener Rat. Von 2008 bis 2013 gestaltete Dreyer als Parlamentarier die Landespolitik in Niedersachsen mit, eh er nach der knapp gescheiterten Wiederwahl wieder voll in seine berufliche Tätigkeit in der Versicherungsbranche zurückkehrte. Bei den bevorstehenden Kommunalwahlen bewirbt sich der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende, der am Donnerstag seinen 55. Geburtstag feiert, um das Amt des Bürgermeisters. Wir haben den verheirateten Vater zweier erwachsener Kinder in seinem Heim am Ortsrand von Ingeln besucht.

Der Klinkerbau liegt etwas zurückversetzt von der Hauptstraße, leicht erhöht hinter dem Haus der alteingesessenen Familie Fiedler. Mit seiner Frau Gundhild hat Christoph Dreyer im Garten der Schwiegereltern gebaut. Ein großer Findling mit Inschrift steht auf dem mit Klee und Gänseblümchen durchwachsenen Rasen.

„Von mir aus können wir auf die Maske verzichten“, sagt Dreyer freundlich lächelnd an der Haustür, „wir sind hier alle durch mit Corona.“ Im März war das. Alle drei Generationen der Familie erkrankten – und zum Glück überstanden alle die Infektion. Er selbst habe nur eine stärkere Erkältung verspürt, musste aber aufgrund widriger Umstände drei Wochen in Quarantäne bleiben. „Eingesperrt und wie ein Strafgefangener“ habe er sich gefühlt, erzählt Dreyer. Gern wär er seine übliche Runde durch die weitläufige Feldmark gegangen, die direkt hinterm Gartenzaun beginnt. Doch er tat es nicht. „Ich bin eine öffentliche Person, und ich habe eine Vorbildfunktion.“

In Laatzen ist Dreyer tief verwurzelt. Während es seinen drei Jahre jüngeren Bruder Ingo weit weg ins südamerikanische Chile zog, blieb er stets in der Nähe: Aufgewachsen ist er in Gleidingen. Im Lehrschwimmbecken der Grundschule trainierte er noch als Jugendlicher. Beim gemeinsamen Blättern durchs Fotoalbum bleibt der Blick an einer Gruppenaufnahme hängen: Christoph Dreyer in Badehose schaut mit anderen Jugendlichen vom Tor am Beckenrand auf. „Ich habe sehr gerne Wasserrugby gespielt.“ Auch Fußball probierte er beim BSV Gleidingen aus, dessen Mitglied er noch heute ist. Das war aber nicht so sein Ding.

Sprung vom Zehn-Meter-Turm

Vielmehr ist das Wasser sein Element. Zu Bundeswehrzeiten legte er das Schwimmabzeichen in Gold ab, von DLRG und Wasserwacht. Dass er dafür nicht nur schnell genug schwamm, sondern auch vom Zehn-Meter-Turm sprang und beim Streckentauchen über 35 Meter alle Ringe hochholte, mache ihn noch immer stolz. „Es hat mir gezeigt: Ich kann meinen inneren Schweinehund überwinden und auch ,Schmerzgrenzen‘ überschreiten.“

Nach dem Abitur 1985 am Erich-Kästner-Gymnasium und der Ausbildung in Hannover zum Versicherungskaufmann leistete er 1988 seinen Grundwehrdienst als Fernmelder: 15 Monate war er wohnortnah in Bothfeld stationiert. Dabei kamen ihm seine als Jugendlicher bei der Leine-VHS erworbenen Schreibmaschinenkenntnisse und sein lokalpolitisches Engagement in der Jungen Union zugute. „Ich habe gesagt, dass ich weiter Politik machen will, und an anderen Standorten wäre das schwer gegangen.“

Auch für das Studium blieb er in Hannover. Zu dieser Zeit war er bereits mit seiner gleichaltrigen Freundin Gundhild zusammen, die er seit Schultagen kennt. „Wir saßen sogar schon im Englischkurs zusammen, aber da wollten wir noch nichts voneinander wissen“, sagt Dreyer. Erst in der Jungen Union, wo sich schließlich auch die zunächst unpolitische Gundhild Fiedler engagierte, als Dreyer bereits Vorsitzender war, funkte es. Seit bald 30 Jahren sind beide nun verheiratet.

„Es macht unheimlich viel Spaß, etwas zu gestalten“, sagt das Paar, das sich als sehr gute Ergänzung erlebt. „Meine Frau ist sehr für klare Worte, ich selbst bin eher der diplomatische Typ.“ Seit Jahrzehnten ist mindestens einer von ihnen für die CDU im Ortsrat, Rat der Stadt und Stadtverband engagiert.

„Ich kenne jeden Bahnhof im Landkreis“

Mobilität und die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ist ihm schon wichtig, aus eigener Erfahrung. „Ich kenne jeden Bahnhof im Landkreis“, sagt Dreyer, der viel mit Öffis oder dem Rad unterwegs war. Sein erstes eigenes Auto, einen Polo Fox, hatte er erst im Alter von 30 Jahren. Aktuell fährt der Direktionsbeauftragte der VGH-Versicherung, der Außendiensttermine in ganz Niedersachsen abdeckt, einen VW, Baujahr 2010, mit mehr als 300.000 Kilometer auf dem Tacho. Auch das sei nachhaltig, Dinge möglichst lange zu nutzen, sagt Dreyer. Statussymbole haben für den gläubigen Katholiken keine Bedeutung. Sein privates Smartphone, ein Apple 5, habe er erst dann ersetzt, als es keine Updates mehr dafür gab.

In der Politik und auch als Vorstand des TSV Ingeln-Oesselse gilt Dreyer als akribischer, ausdauernder Denker – und stets gut vorbereitet. „Eigentlich weiß er auf alles eine Antwort“, sagt seine Frau. Und wenn doch nicht, recherchiere er so lange, bis er eine habe. Wer Lösungen suche, muss kommunizieren können und konsensfähig sein, ergänzt er. Sowohl beruflich wie auch im politischen Ehrenamt setzt Dreyer auf die Zusammenarbeit im Team.

Wie wichtig es ist, eigene Grenzen zu beachten, hat der 55-Jährige vor einigen Jahren erfahren, als er in einer beruflich extremen Arbeitsphase für mehrere Tage ins Krankenhaus musste. Gefunden wurde nichts, berichtet Dreyer: „Es war Stress.“ Seitdem sei er noch achtsamer. Die Sportkurse im Aquafit täten ihm gut und Schwimmen. Und auf seinen Spaziergängen durch die Feldmark, beim Salatschnippeln und in dem blauen Sessel im Wohnzimmer, mit Blick in den Garten, kommt er zur Ruhe.

Nachhaltigkeitsbegriff erweitern

Warum er Bürgermeister in Laatzen werden will? Er wolle den Nachhaltigkeitsbegriff erweitern. Klima und Umwelt seien sehr wichtig, aber die Wirtschaft dürfe dabei nicht vergessen werden. Erst kürzlich waren er und seine Frau – Gundhild Fiedler-Dreyer kandidiert im Herbst für die Regionsversammlung – stundenlang in Laatzen unterwegs, um potenzielle Gewerbeflächen zu sichten. „Es gibt noch viele Brachflächen“, sagt Dreyer, der die Ansiedlung von Gewerbe mit Behördenlotsen vereinfachen will. Auch solle die Digitalisierung vorangetrieben und eines der strategischen Ziele Laatzens werden.

Bei der Kommunalwahl setzt das Ehepaar alles auf eine Karte. „Wir kandidieren beide nicht mehr für den Rat.“ Vielmehr wollen sie sich voll und ganz auf ihre jeweiligen Kandidaturen konzentrieren, sagt Dreyer. Als Risiko empfände er das nicht, eher als logische Konsequenz aus dem Anspruch, sich klar zu positionieren und kein Hintertürchen offen zu halten. „Wer mich weiterhin im Rat sehen will, muss mich zum Bürgermeister wählen.“

„Ein Leben ohne Politik geht auch, aber...“

Dass seine 60-Stunden-Woche als Berufstätiger mit politischem und sportlichem Ehrenamt mit dem angestrebten neuen Amt nicht kürzer wird, ist ihm voll bewusst. Er wisse, worauf er sich einlasse, wolle aktiv gestalten und habe dabei die volle Rückendeckung seiner selbst politisch engagierten und ambitionierten Frau. Zugleich geht er es locker an und hat für die Zeit nach dem Wahlabend auch einen Plan B. „Leben ohne Politik geht auch“, sagt Christoph Dreyer und seine Frau nickt, „aber mit macht es einfach mehr Spaß.“

