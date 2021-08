Herr Dreyer, Sie sind schon lange in der Kommunalpolitik, haben schon für einige Mandate kandidiert, aber noch nie als Bürgermeister. Warum diesmal?

Weil ich die Chance gesehen habe, meine politische Arbeit auf der Ebene besser fortsetzen zu können, nachdem Jürgen Köhne erklärt hatte nicht mehr anzutreten. Ich habe während meiner Ratstätigkeit gespürt: Vieles, was sich vor Ort auswirkt, wird in der Verwaltung vorbereitet. Als Bürgermeister sehe ich die Möglichkeit, in der Phase direkt dran zu sein, in der aus Ideen konkrete Projekte werden.

Sie hätten ja auch schon vor sieben Jahren kandidieren können. Warum erst jetzt?

Damals hat das meine familiäre Situation noch nicht zugelassen. Ich war frisch aus dem Landtag ausgeschieden und habe dann bei der VGH die Chance bekommen, mich auf einer sehr interessanten Stelle einarbeiten zu können. Zu der Zeit kam das für mich nicht infrage.

Als Bürgermeister müssten Sie eine ganze Stadtverwaltung leiten. Welche Führungserfahrungen haben Sie bislang?

Im Bereich des Sportvereins, wo ich als zweiter Vorsitzender schon lange im Leitungsgremium bin, ein Jahr kommissarisch als Vorsitzender. Ich habe den TSV Ingeln-Oesselse mit fast 1000 Mitgliedern erfolgreich aus der Pandemie herausführen können. Und ich habe viele ehrenamtliche Teams im Rahmen meines CDU-Stadtverbandsvorsitzes und auch schon früher in der Jungen Union angeleitet. Ich habe viele Projektleitungen übernommen, wo ich speziell mit der Motivation von Ehrenamtlichen zu tun hatte.

Zur Person Christoph Dreyer (55) ist der politisch erfahrenste der vier Bürgermeisterkandidaten: Der gebürtige Sarstedter war schon früh in der Jungen Union aktiv, wurde mit 25 Jahren in den Ortsrat Gleidingen gewählt, war CDU-Stadtverbandsvorsitzender und führte viele Jahre die CDU-Ratsfraktion – bis heute. Von 2008 bis 2013 war er Landtagsabgeordneter. Hauptberuflich ist der Diplom-Ökonom als Direktionsbeauftragter der VGH tätig. Christoph Dreyer ist Vater zweier erwachsener Kinder und lebt mit seiner Frau in Ingeln.

Aber beruflich hatten Sie noch keine Leitungsfunktion inne?

Doch, als Landtagsabgeordneter hatte ich Personalverantwortung für meine eigenen Mitarbeiter.

Was macht Sie denn zuversichtlich, eine Verwaltung mit über 840 Mitarbeitern führen können?

Bei den ehrenamtlichen Teams hat das sehr gut funktioniert. Ich bin diplomatisch, bin ausgleichend und kann sehr gut zuhören. Und ich habe einen breiten Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann, um zwischen verschiedene Positionen vermitteln zu können und die Dinge lösungsorientiert auf den Weg zu bringen.

Sollten Sie als Nachfolger von Jürgen Köhne gewählt werden, bliebe das Rathaus in Hand der CDU. Heißt das, dass Sie dessen Politik genau so fortsetzen werden?

Wir sind unterschiedliche Charaktere. Ich habe Jürgen Köhne 2014 als Kandidaten mit ausgewählt und seinen Wahlkampf gemanagt und die Wegstrecke als Ratsgruppenvorsitzender intensiv begleitet. Er kommt eher aus der Verwaltungsschiene, ich komme eher aus der politischen Schiene. Es gibt sicherlich Nuancen, wo ich stärker meine politischen Erfahrungen in den Vordergrund stellen werde.

Was hätten Sie anders gemacht als Herr Köhne?

Ich hätte vermutlich bei manchen Ratsvorlagen stärker Einfluss genommen, um es für die Bürger transparenter zu gestalten. Damit meine ich auch eine frühere Kontaktaufnahme mit den Fraktionen. Wir haben zum Beispiel den Pop-Up-Radweg diskutiert und am Ende gesagt: Okay, wir probieren das mit aus. Daraus wurde dann plötzlich die Veloroute, die von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen wurde, ohne dass es zu irgendwelchen Gremienbeteiligungen kam. Wir bekamen nur ein Vorlage nach dem Motto: Wir brauchen 10.000 Euro im Haushalt und können dann im Rahmen eines Versuchsprogramms für ein Jahr die Veloroute machen. Ich hätte mir gewünscht, im Ausschuss diskutieren zu können, ob das im Sinne der Laatzener Politiker ist.

Veloroute in Alt-Laatzen: „Warum hat die Verwaltung nicht erkannt, dass das ein Konfliktpotenzial hat?“ Quelle: Johannes Dorndorf

Hätten Sie dem jetzt umgesetzten Konzept denn zugestimmt?

Wir hätten das sicherlich intensiv diskutiert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das Abstimmungsergebnis gelaufen wäre. Aber in der aktuellen Diskussion sind einige Dinge hochgekommen: Die Parksituation in Alt-Laatzen stellt sich als Problem dar, das gilt auch für die Rückstaus. Darauf hätte ich mir gerne im Vorfeld Antworten erwartet. Warum hat die Verwaltung nicht erkannt, dass das ein Konfliktpotenzial hat? So etwas kann man früher abräumen.

Wird die Veloroute denn Bestand haben, wenn Sie gewählt werden?

Ich wünsche mir, dazu eine Bürgerbefragung in Laatzen zu machen. Das kann natürlich nur der Rat beschließen. Wir müssen die Laatzener befragen: Wollt Ihr das so haben oder wollt Ihr es nicht?

Und die wäre dann verbindlich für die Stadt?

Natürlich. Ich brauche keine Bürgerbefragung zu machen, wenn ich mit dem Ergebnis nicht leben möchte.

Der nächste Bürgermeister wird für fünf Jahre gewählt. Welche Projekte aus ihrer Sicht bis 2026 die wichtigsten?

Dazu zählt, dass wir in Laatzen die Folgen der Pandemie gemeinsam bekämpfen. Es geht um die wirtschaftlichen Folgen, insbesondere für die städtischen Finanzen, aber auch die sozialen Folgen. Die Menschen sind durch die Pandemie in ihren Lebensweisen beeinträchtigt worden. Wir müssen in Laatzen unter den veränderten Rahmenbedingungen ein neues Miteinander entwickeln.

Wie kann ein Bürgermeister dazu beitragen?

Indem ich Impulse gebe für entsprechende Aktivitäten der Dorfgemeinschaften. Beispielsweise brauchen wir die Laatzener Musiktage, wo man an vielen Plätzen in Laatzen zeigt, wie man miteinander Kultur genießen kann. Dazu gehören natürlich auch Schützenfeste.

Würden Sie dafür auch Geld bereitstellen?

Das wäre mein Vorschlag an den Rat. Ich denke, zu Anfang kann man mit kleinem Geld viel erreichen. Das zweite Ziel, das ich verwirklicht haben möchte, ist, dass wir uns auf einen besseren Hochwasser-, Starkregen- und Katastrophenschutz einstellen. Wir haben immer noch Baustellen beispielsweise in Rethen, wo wir wissen, wir sind auf die Zuarbeit aus Sehnde angewiesen, wo ein Rückhaltebecken gebaut werden soll, damit Rethen nicht „absäuft“.

An der Bruchriede ist mit der Meskenwiese schon vor Jahren eine Rückhaltefläche entstanden, extreme Pegelstände wie früher gab es seitdem nicht mehr. Reicht das nicht womöglich?

Wir haben uns bisher auf 100-jährige Hochwasser, die sogenannten HQ100 konzentriert. Ich halte es aber für erforderlich, dass wir die Diskussion auch in Richtung HQ200 führen. Ob wir das dann finanzieren können, ist erst einmal etwas anderes. Aber wenn es um die Diskussionen und um bestimmte Baulinien geht, dann bitte unter dem Gesichtspunkt HQ200.

Beim Hochwasser im Dezember 2017 stand unter anderem der Weg unterhalb der B443-Flutbrücke bei Rethen unter Wasser. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Welche Bereiche der Stadt haben Sie dabei noch im Blick?

Wir haben immer noch die Diskussion, ob auf der Sehlwiese gebaut werden soll oder nicht. Das ist nach den ausgewiesenen Karten Überschwemmungsgebiet. Im Zweifel bin ich gegen eine Bebauung in solchen Gebieten. Wir müssen auch die Auswirkungen der Siedlung Kronsrode auf Laatzen berücksichtigen: Ein Großteil der Entwässerung wird durch unsere Kanäle gehen. Es muss geprüft werden, ob unsere Kanäle und die Entwässerung in Richtung Leine ausreichend sind. Und da ist noch ein dritter Punkt, den ich auf Ihre Frage nach meinen Zielen hin erwähnen möchte – die Klimaneutralität.

Streben Sie die etwa auch bis 2026 an?

Nein, es geht darum, den Weg dahin zu gehen. Bei Ausschreibungen haben wir gerade bei der freihändigen Vergabe die Möglichkeit, Klimaneutralität als eines der Vergabekriterien mit zu verankern. Wir haben möglicherweise bei europaweiten Ausschreibungen mit Hilfe des Landesgesetzgebers die Möglichkeit, dass man das auch als Vergabekriterium mit einbauen kann.

Von den mittel- zu den kurzfristigen Zielen: Falls Sie gewählt werden - was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen?

Ich will überprüfen, wie wir uns in Laatzen auf Katastrophenfälle vorbereiten können. Wir haben im letzten Winter gemerkt, dass hier zwei Wochen lang quasi Stillstand herrschte, weil wir die Schneeberge nicht abtransportieren konnten. Mir schwebt vor, mich als Bürgermeister mit den Kollegen der Verwaltung damit zu beschäftigen. Wie können zum Beispiel wir örtliche Landwirte und Bauunternehmer dafür gewinnen, mit uns Rahmenverträge zu schließen, damit man kurzfristig auf deren Kapazitäten zurückgreifen kann. Im Notfall wünsche ich mir, nur noch auf einen Knopf drücken zu müssen, um die Hilfskette in Bewegung zu setzen.

Worauf müssen sich die städtischen Beschäftigten sonst einstellen? Wollen Sie in der Struktur und beim Führungsstil etwas verändern?

Jürgen Köhne hat die Verwaltung ja neu aufgebaut. Sehr gut finde ich seine Idee, für den Bereich Klimaschutz die neue Stabsstelle zu schaffen. Ich werde es so handhaben wie bei neuen Aufgaben bei meinem Arbeitgeber: Ich schaue mir in Ruhe an, wie wir alle vernünftig für die Bürgerinnen und Bürger in Laatzen zusammenarbeiten können. Ob sich daraus Veränderungsbedarf ergibt, muss ich im Laufe des Tagesgeschäfts sehen.

Sie setzen bei der Wahl diesmal alles auf eine Karte. Für den Rat treten Sie erstmals nach Ihrem Ausscheiden aus dem Landtag nicht an, obwohl Sie Fraktionsvorsitzender sind. Warum nicht?

Ich wollte ein eindeutiges Zeichen setzen, nach dem Motto: Wer Christoph Dreyer in der Politik haben möchte, bitte schön. Aber nur als Bürgermeister.

Heißt das, dass sie sich aus der Politik zurückziehen, falls Sie nicht gewählt werden?

Nein. Aber ich habe dann erst einmal auch andere Ziele. Wenn Sie mich nach einem Plan B fragen: Ich würde dann ein berufsbegleitendes Studium in meinem derzeitigen Fachgebiet beginnen. Das reizt mich sehr stark. Ich stand auch schon kurz vor der Einschreibung, aber als ich gehört habe, dass Jürgen Köhne nicht wieder antritt, habe ich mich zur Kandidatur entschlossen.

Von Johannes Dorndorf