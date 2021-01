Laatzen

Am 12. September sind Laatzens Wähler dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Während SPD, Grüne und Linke bereits ihre Kandidaten nominiert haben, gibt sich der Amtsinhaber Jürgen Köhne (CDU) bislang bedeckt. Nun hat der Christdemokrat erste Fakten geschaffen, die auch als Signal verstanden werden können.

Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, hat die Stadt die Stelle eines persönlichen Referenten für den Bürgermeister ausgeschrieben. Bislang gibt es einen solchen Posten nicht, die Aufgabe wird maßgeblich von Stadtsprecher Matthias Brinkmann ausgefüllt, der als Teamleiter jedoch noch weitere Aufgaben hat. Zur Beschreibung der neuen Stelle zählt unter anderem die inhaltliche Vorbereitung des Bürgermeisters auf Gespräche und Sitzungen, das Verfassen von Reden und Grußworten, Öffentlichkeitsarbeit und die Leitung von Sonderaufgaben im Bürgermeisterstab.

CDU und FDP wollen Köhne als Kandidaten

Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele in der CDU und FDP eine erneute Kandidatur Köhnes begrüßen würden, die FDP will in diesem Fall keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Einstellung eines Referenten führt zu Spekulationen: Wenn Köhne eine solche Stelle so kurz vor der Wahl ausschreibt, könnte dies auf eine Kandidatur hindeuten.

Köhne selbst weist die Mutmaßungen zurück. „Das Ganze war bereits für 2020 geplant“, sagt Laatzens Bürgermeister, der Rat habe seiner Bitte zur Personalaufstockung bereits vor einem Jahr entsprochen. Ausschlaggebend seien damals gesundheitliche Gründe in Verbindung mit der Belastung durch das Amt gewesen. „Zum Teil ist mir dies auch nahegelegt worden.“ Dass die Stelle erst jetzt ausgeschrieben wird, hängt teils mit der Corona-Situation im vergangenen Jahr, aber auch mit der neuen Strategie zum Thema Klimawandel zusammen: Wie berichtet, will Köhne eine Stabsstelle für Nachhaltigkeit im Bürgermeisterbüro einrichten. „Es werden dann Aufgaben innerhalb des Teams verlagert“, das Konzept dazu sei erst nach und nach gewachsen.

Köhne: „Man kann über den Zeitpunkt diskutieren“

Aber schafft Köhne damit nicht Fakten, die einem möglichen Nachfolger Probleme bereiten könnten? „Man kann über den Zeitpunkt diskutieren“, räumt Köhne ein. „Unter dem Strich gibt es dabei aber nie einen richtigen Zeitpunkt.“ Er sei überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist, dass die organisatorischen Änderungen jetzt sinnvoll seien.

Tatsächlich führt die Personalie zu Irritationen – zumindest bei der SPD, wie der Ortsvereinsvorsitzende Harald Zietz auf Anfrage bestätigt. „Wenn es um Umstrukturierungen geht, wäre es besser, dies nach der Wahl zu machen“, findet Zietz. Bislang habe seine Partei keine Informationen darüber, was im Rathaus über die Stellenbesetzung hinaus geplant ist.

Zu seiner Kandidatur will sich Köhne nach eigenen Angaben frühestens Mitte März näher äußern. „Wir sind auf Partei- und Fraktionsebene intensiv im Gespräch“, sagt der Christdemokrat. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir zuerst den Haushalt zu Ende bringen. Dann wird es Entscheidungen geben.“ Der Haushaltsbeschluss ist für den 11. März vorgesehen, so dass die CDU bei einer Absage Köhnes sechs Monate vor der Wahl nach einem neuen Kandidaten Ausschau halten müsste. Aus Sicht des Amtsinhabers reicht dies aus. Er selbst sei 2014 erst Mitte Januar nominiert worden, obgleich die Wahl schon im Mai folgte, sagt Köhne. „Wir sind noch nicht zu spät dran.“

Die übrigen Parteien im Rat haben ihre Kandidaten bereits gekürt. Die SPD geht mit dem Gleidinger Kai Eggert ins Rennen, die Grünen haben die Grasdorferin Regina Asendorf nominiert, die Linke ihre Ortsverbandsvorsitzende Jessica Kaußen aus Laatzen-Mitte.

