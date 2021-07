Laatzen

„Bitte markieren Sie Ihren Hundehaufen mit diesem Fähnchen“ – Auf humorvolle Weise haben Aktive der Bürgerinitiative (BI) Alt-Laatzen blüht auf am Freitag auf der Grünfläche an der Eichstraße herumliegenden Hundekot kenntlich gemacht. Rund 50 Fähnchen mit Aufschriften wie „Schiete!“, „Dumm gelaufen?“, Schietbüdel?“ markieren für einige Tage all jene Stellen, an denen mehr oder weniger frische Hinterlassenschaften von Vierbeinern liegen.

Rund zwei Stunden lang trafen sich am Nachmittag 14 Aktive und Interessierte der im Frühjahr begründeten BI Alt-Laatzen blüht auf für die von Susanne Müller vorbereitete Fähnchen-Aktion, zum Aufräumen und um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Die Menschen sind sehr aufgeschlossen“, betonte Udo Hetmeier, einer der Mitbegründer der BI. Wie schon bei den ersten beiden Treffen habe es auch am Freitag wieder gute Gespräche gegeben – auch mit Hundebesitzern. Alle hätten einen Kotbeutel dabei gehabt und begrüßten die Initiative. Die Fähnchen zeigen allerdings, dass noch nicht alle so verantwortungsbewusst sind.

Ziel der BI ist es, die Aufenthaltsqualität der Fläche zu verbessern, die im Freiraumkonzept der Stadt Laatzen als Bürgerpark bezeichnet wird. Diese soll nicht nur regelmäßig aufgeräumt und saubergehalten werden. Vielmehr sind dort Neuanpflanzungen mit heimischen Gewächsen geplant. Außerdem soll eine Boulefläche angelegt und ein Außenschachbrett aufgestellt gestellt werden.

Anwohner wollen Gießwasser und Geräte bereitstellen

Die Bürger wollen sich selbst mit einbringen, indem sie pflanzen und Patenschaften für kleinere Flächen übernehmen, erklärte Hetmeier. Unter den Teilnehmern am Freitag seien auch wieder mehrere Anwohner gewesen, die sich bereiterklärten, Gartengeräte sowie Wasser zum Gießen bereitzustellen und den angestrebten Spender für Hundekotbeutel aufzufüllen.

Die Fähnchen würden bis Mittwoch steckenbleiben und dann wieder eingesammelt, sagte Hetmeier. Das nächste Treffen der Aktiven der BI und weiterer Interessierter ist für Mitte August geplant. Weitere Infos gibt es nach einer E-Mail an Alt-Laatzen-blueht-auf@gmx.de.

Von Astrid Köhler