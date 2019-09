Laatzen-Mitte

Das gibt es nicht oft: Statt Mathematik oder Physik zu büffeln, konnten die Gymnasiasten und Oberschüler des Erich-Kästner-Schulzentrums (EKS) am Donnerstag mit Top-Sportlern plaudern, Trainingseinheiten einlegen oder in Kurz-Turnieren gegen Profis antreten. Bei der Aktion „Profis in der Schule“ vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) waren Spieler verschiedener Sparten nach Laatzen gekommen.

Bei einer Podiumsdiskussion in der Sporthalle stellten sich die Profi-Sportler den Fragen der Schüler. Mit dabei waren der Handball-Bundesligaspieler Timo Kastening und Fabian Böhm ( TSV Hannover-Burgdorf), die TKH-Basketballspielerinnen Karolin Tzokov und Tessa Stammberger, die Hannover-96-Profis Edgar Prib und Marcel Franke sowie Fußball-Bundesligaschiedsrichter Harm Osmers.

So erfuhren die Schüler zum Beispiel, dass Karolin Tzokov gerne mal ein Eis isst und Edgar Prib lieber Klavier spielt als Playstation. Eine Frage über den Umgang mit Niederlagen beantwortete Timo Kastening so: „Misserfolge gehören dazu, und das weiß man auch. Man darf sich darüber ärgern, nur sollte man das nicht zu lange im Kopf behalten.“ Osmers kritisierte, dass Schiedsrichter oft als Sündenbock herhalten müssen. Und: „Spieler können sich gegenseitig motivieren, bei uns ist das schon anders.“

Prib gab zu, dass er bei vermeintlichen Fehlentscheidungen auch schon mal die Konfrontation mit dem Unparteiischen suche, „aber auf dem richtigen Niveau. Man sollte sich immer in die Situation des Anderen hineinversetzen.“ Der Umgang mit Schiedsrichtern hat aber offenbar auch etwas mit der Sportart zu tun. „Handball ist so schnell, da hat man gar keine Zeit, sich über Fehlentscheidungen Gedanken zu machen“, sagte Kastening. Fabian Böhm pflichtete ihm bei. „Meckern bringt sowieso nichts. Ich habe nur sehr selten erlebt, dass ein Schiedsrichter seine Entscheidung deshalb noch einmal geändert hat.“

Schüler werfen Profis auf die Matte

Auf dem Stationsparcours auf dem Außengelände ließ sich die Judo-U21-Weltmeisterin und Vize-Europameisterin Giovanna Scoccimarro von der 13-jährigen Leny auf die Matte werfen. Die 21-Jährige war erst am Montag von der WM aus Tokio zurückgekehrt, jetzt stand sie mit Schülern auf der Matte, um für ihren Sport zu werben.

Einige Meter weiter schmetterten die Bundesliga-Volleyballer von den Helios Grizzlys aus Giesen mit den Schülern Bälle über das Netz. Timon Schippmann gab Alik Einblicke in das Regelwerk seines Sports und zeigte dem 13-Jährigen, wie man baggert und pritscht. „Der Sporttag macht viel Spaß, und man lernt auch noch etwas dabei“, sagte der Achtklässler. Das findet auch Leny, die seit sieben Jahren selbst Judo ausübt. „Man hat hier die Möglichkeit, auch mal Sportarten auszuprobieren, die sonst nicht so sehr im Mittelpunkt stehen.“

„Solche Veranstaltungen sind Gold wert“

Der amtierende Rugby-Europameister Phil Szczesny zeigte einige Kniffe aus dem Training. „Solche Veranstaltungen sind Gold wert“, sagte der Hannover-78-Spieler. Es seien gute Gelegenheiten, den Schülern Sportarten zu zeigen, die im Sportunterricht nicht so häufig vorkommen. „Wir können den Kindern mal etwas anderes zeigen als nur Fußball.“

Dass oft immer wieder die gleichen Sportarten im Fokus stehen, wurde am Rande der Veranstaltung dann auch kritisiert – von beteiligten Profis: „Grundsätzlich ist so ein Tag eine gute Idee“, sagte Giovanna Scoccimarro. „Ich finde es aber schade, dass die Randsportarten bei der heutigen Podiumsdiskussion außen vorgelassen wurden.“ Tatsächlich durften Sportler wie Scoccimarro, die Helios Grizzlys oder Rugby-Europameister Phil Szczesny nicht aufs Podium, um mit den Schülern zu diskutieren. „Wir haben heute Sportler hier, die wesentlich mehr erreicht haben als die Bundesliga“, findet auch Trainerin Nike Schütze, die Scoccimarro am Donnerstag unterstützt hat und am EKS eine Judo-AG leitet.

