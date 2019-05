Laatzen Feuerwehreinsatz in Laatzen - Bundesstraße 443: Wohnwagenachse läuft heiß und brennt Wegen eines bei der Fahrt an der Achse in Brand geratenen Wohnwagenanhängers ist die Ortsfeuerwehr Rethen Freitagabend zur Bundesstraße 443 ausgerückt. Festsitzende Bremsen hatten die Achse heiß werden lassen und das Feuer ausgelöst. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer entdeckte und löschte den Brand.

Einsatz auf der Bundesstraße 443: Wegen einer heiß gelaufenen und in Brand geratenen Wohnwagenachse sind elf Helfer der Ortsfeuerwehr am Freitagabend in die Nähe des ADAC-Geländes ausgerückt. Quelle: Jens Peerdeman (Feuerwehr Rethen)