Die Bundesstraße 443 in Laatzen wird am Freitag, 3. Dezember, im Bereich zwischen der Koldinger Straße und der Erich-Panitz-Straße einseitig gesperrt. Dort lässt die Straßenmeisterei am Vormittag vier Tannen fällen, deren Äste bis auf die Fahrbahn ragen. Der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt.