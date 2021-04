Laatzen

Als die CDU vor sieben Jahren Jürgen Köhne zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gekürt hatte, war der Jubel im Lokal Zur Leinemasch groß. Die Christdemokraten applaudierten im Stehen, feierten den früheren Ratsfraktionschef wie einen zurückkehrenden Helden. Diese Bilder standen dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Peter Friedsch wohl am Mittwochabend vor Augen, nachdem der bislang einzige Kandidat Christoph Dreyer mit seiner Bewerbungsrede geendet hatte. „Normalerweise können wir jetzt durchaus ein wenig jubelnd im Saal stehen“, sagte Friedsch. „Ich muss Sie bitten, ihre Fantasie walten zu lassen.“

Normalität ist 2021 jedoch die Ausnahme, auch in der Politik. 34 CDU-Mitglieder mussten die Rede Dreyers coronabedingt vom heimischen Computer aus verfolgen, sodass schwerlich Wahlkampfstimmung aufkommen konnte, als der 54-Jährige sein Programm vorstellte. „Wer mich kennt, weiß, dass ich anpacke und weiß, was die Bürger bewegt“, sagte der Ingelner eingangs seiner rund 20-minüten Rede.

Lebensschwerpunkt Politik

Politik sei sein Lebensschwerpunkt, sagte Dreyer. Mit 15 Jahren sei er in die Junge Union eingetreten, habe freiwillig Müll gesammelt, für bleifreies Benzin an Tankstellen geworben und sei für Absenkungen von Bordsteinen eingetreten. „Wir jungen Leute hatten damals schon eine Verkehrswende eingeleitet, ohne zu wissen, dass unsere Aktivitäten heute unter diesen Begriff gefasst würden“, sagte Dreyer. Später wurde er Kreisvorsitzender der Jungen Union, dann Mitglied im Rat und im Ortsrat Gleidingen, von 2008 bis 2013 Landtagsabgeordneter der CDU, heute führt er die CDU-Ratsfraktion an.

Peter Friedsch moderiert die Wahlversammlung. Quelle: CDU Laatzen (Screenshot)

Dreyer selbst charakterisiert sich so: „Immer auf der Suche nach Kompromissen und Lösungen. Dafür brenne ich, dafür trete ich ein.“ Dies habe er als Gleidinger Ortsratsmitglied bei der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt verfolgt („Ich weiß noch genau, wie ich damals um jeden Zentimeter Platz für Fußgänger und Radfahrer gekämpft habe“), aber auch im Landtag bei der Reform des Jugendhilfekostenausgleichs, der Laatzen damals finanziell benachteiligte.

Ziel: Eine bürgernahe Verwaltung

Als Ziel strebt Dreyer eine Fortsetzung der Arbeit von Amtsinhaber Köhne an, den er für dessen Bemühungen um solide Finanzen, die Sanierung öffentlicher Gebäude und die Bewältigung der Flüchtlings- und Corona-Krise lobte. Gleichwohl will Dreyer Prozesse in der Stadtverwaltung verändern. „Wir müssen eine bürgernahe Verwaltung als oberstes Ziel haben.“ Ein Beispiel sei das Vorhaben, Anträge auf Kita-Plätze künftig online stellen zu können. „So haben die Eltern dann schneller Klarheit, ob die Platzvergabe geklappt hat oder welchen Rang man auf der Warteliste hat.“ Im Gegensatz zum SPD-Bewerber Kai Eggert verzichtet der Christdemokrat auf Kritik an der Belegschaft. „Das schafft ein Bürgermeister niemals allein, sondern nur mit den Verwaltungsmitarbeitern.“ Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge will Dreyer gerichtlich durchsetzen.

Die weiteren Kernpunkte seines Programms:

Stadtentwicklung: „Wenn es der Mitte gut geht, wird es auch Laatzen gut gehen“, sagt Dreyer. Er wolle das Projekt „Laatzen-Mitte wird top“ deshalb vollenden. Stark machen wolle er sich für eine Verlängerung der Stadtbahnlinie 6 nach Laatzen und die Einrichtung eines S-Bahnhofs in Laatzen-Mitte.

Naturschutz: „Laatzen soll Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit in der gesamten Region Hannover sein“, sagt Dreyer, wird dabei aber nicht konkreter.

Wirtschaft: Der 54-Jährige will die Ansiedlung von Arbeitgebern erleichtern – unter anderem mit der Funktion eines Behördenlotsen.

Bildung: Das umfangreiche Angebot an Kita-Betreuung soll erhalten bleiben. Um Chancen für Menschen mit unterschiedlichen Startbedingungen zu ermöglichen, müssten Bildungsangebote auch im außerschulischen Raum ausgebaut werden.

Sport: Er wisse aus seiner Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des TSV Ingeln-Oesselse, wo Vereine Hilfe benötigten, sagte Dreyer. Die Nutzung städtischer Turnhallen soll für Vereine kostenfrei bleiben, die Sportförderung fortgesetzt und ein Sportentwicklungsplan erstellt werden. Nach der Corona-Pandemie müsse die Schwimmausbildung forciert werden.

Ergebnis steht am Freitag fest

Laatzens Christdemokraten sind am Donnerstag, 29. April, dazu aufgerufen, ihre Stimme bei einer Urnenwahl im Rathaus abzugeben. Am Freitagabend soll das Ergebnis bekannt gegeben werden – erneut per Videoschalte.

Von Johannes Dorndorf