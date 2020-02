Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Eine Radtour zu den vier Hemminger Kapellen, eine Führung auf den Spuren jüdischen Lebens in Pattensen, ein Rundgang durch den Laatzener Ortsteil Grasdorf: Vielfältig sind die Touren, die der Arbeitskreis Gästeführung im Calenberger Land 2020 auf die Beine gestellt hat. 64 Ausflüge durch die Region haben die beteiligten Gästeführer diesmal organisiert. Aufgeführt sind sie in der jetzt erschienenen, 84 Seiten starken Broschüre „Calenberger Landsommer 2020“.

Dabei geht es dem Arbeitskreis darum, den Teilnehmern die eigene Heimat näherzubringen und Geheimnisse und Geschichte der Klöster, Burgen und Rittergüter, historischer Dörfer und Städte, Stollen und Steinbrüche zu ergründen. Gefördert, gestaltet und herausgegeben wird die Broschüre von der Region Hannover.

Das sind die Routen in Hemmingen :

Klein – aber oho: Beatrix Heimhuber führt die Teilnehmer bei einem Rundgang durch Devese auch in die Deveser Kapelle. Treffpunkt ist am Freitag, 24. April, um 14 Uhr am Gasthaus Mutter Buermann, Stadtweg 1.

Hemmingen – das alte Dorf. Beatrix Steinhuber begibt sich mit den Teilnehmern auf die Suche nach alten Hofstellen. Auch ein Besuch der alten Wehrkapelle ist Teil der Führung, die am Freitag, 8. Mai, um 15 Uhr am Kulturzentrum Bauhof an der Dorfstraße 53 beginnt.

Arnum – vom Bauerndorf zum vorstädtischen Ort: Bei dem Spaziergang am Sonnabend, 9. Mai, berichtet Wolfgang Wessel-Schulze über die Geschichte und Entwicklung des Hemminger Ortsteils. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Friedenskirche an der Bockstraße.

Die vier Hemminger Kapellen – eine Radtour: Die Gruppe besucht die Wilkenburger St.-Vitus-Kirche und die dazugehörenden Kapellen. Auch am Mausoleum im Sundern legen die Mitfahrer einen Stopp ein. Wer mitfahren möchte, kommt am Sonnabend, 20. Juni, um 14 Uhr zur Wehrkapelle im Alten Dorf.

Hiddestorf – einst und jetzt: Beim Rundgang durch Hiddestorf besichtigen die Teilnehmer am Freitag, 12. Juni, unter anderem die Nikolaikirche. Dort ist um 15 Uhr auch der Treffpunkt.

Wilkenburg – wo ist die alte Burg? Bei diesem Spaziergang besichtigen die Teilnehmer unter anderem die St.-Vitus-Kirche. Zudem gehen sie der Frage nach, warum die Römer in Wilkenburg ein Lager aufschlugen. Los geht’s am Freitag, 3. Juli, um 15 Uhr an der Kirche.

Das ist die Tour in Laatzen :

Grasdorf - Wandel eines alten Bauerndorfes: Unter diesem Titel besichtigen die Teilnehmer am Freitag, 25. September, bei einem Rundgang durch Grasdorf auch die St.-Marien-Kirche. Dort ist um 15 Uhr auch der Treffpunkt.

Das sind die Routen in Pattensen :

Welfen im Calenberger Land: Wolfgang Wessel­-Schulze thematisiert unter anderem die Feste Calenberg, die als Urzelle der Welfen im Calenberger Land gilt. Zudem spaziert die Gruppe um die Marienburg. Dazu gibt es Informationen zur Geschichte des Schlosses und der königlichen Familie. Treffpunkt ist am Sonnabend, 7. März, um 14 Uhr am Parkplatz vor der Feste Calenberg an der Landesstraße 460 kurz vor Lauenstadt.

Auf den Spuren jüdischer Mitbürger in Pattensen: Bei zwei Touren am 18. April und 17. Oktober nimmt Wolfgang Wessel-Schulze die Stadtgeschichte mit Bezug auf das jüdische Leben in den Blick. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr vor der Gaststätte Anno am Pattenser Marktplatz. Männer sollten für den Friedhofbesuch eine Kopfbedeckung mitbringen.

Made in Pattensen: Bei diesem Spaziergang führt Ruzena Linne die Teilnehmer am Sonntag, 19. April, durch das Pattenser Industriegebiet. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Tankstelle des Calenberg Centers.

Hüpede im Wandel der Jahreszeiten: Bei vier Spaziergängen beschreibt Ruzena Linne am 25. März, 27. Mai, 23. September und 9. Dezember die jahreszeitlich bedingten Veränderungen mit Blick auf die dörfliche Bauten und das Leben im Ort. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr am Friedhof an der Bennigser Straße in Hüpede.

Frühlingsspaziergang in Oerie und Oerier Wald: Häuser und Höfe sind das Thema dieses Spaziergangs mit Ruzena Linne, der am Mittwoch, 20. Mai, um 15 Uhr am Hof Zießeniß gegenüber der Feuerwehr an der Hüpeder Straße beginnt.

Pattensen - Eine Calenberger Kleinstadt im Wandel der Zeit: Unter diesem Titel führt Ruzena Linne am 22. und 29. Juli sowie am 5., 12., 19. und 26. August durch die Altstadt und in die St.-Lukas-Kirche. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr am Parkplatz der Sparkasse in Pattensen.

Wildkräuterspaziergang auf der alten Feste Calenberg: Über Wildkräuter und Heilpflanzen berichtet Gudrun Fischer-Seidel am Sonntag, 17. Mai. Treffpunkt ist um 11 Uhr am gemauerten Trafohäuschen in Lauenstadt bei Schulenburg.

Teilnehmer sollten sich anmelden

Anmeldungen für die Touren in Hemmingen und Laatzen nimmt Beatrix Heimhuber unter (0511) 2343329 oder per E-Mail an trixi.heimhuber@gmail.com entgegen. Wolfgang Wessel­-Schulze ist unter (05101) 4738 oder per E-Mail an wessel_schulze@htp-tel.de erreichbar. Bei Ruzena Linne können sich Interessierte unter (0151) 11090636 oder per E-Mail an ruzenalinne@web.de anmelden. Gudrun Fischer-Seidel nimmt Anmeldungen unter (05044) 1715 sowie per E-Mail an fischer­seidel@web.de entgegen.

Weitere Informationen zu allen Führungen, zu Anmeldefristen und Kosten gibt es bei Constanze Kanz unter Telefon (0176) 61201738, per E-Mail an constanze.kanz@gmail.com, sowie im Internet auf calenberger-landsommer.de. Dort kann die Broschüre auch im PDF-Format heruntergeladen werden.

Von Daniel Junker