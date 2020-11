Castor-Transport rollt durch Region Hannover

Hannover

Der Castor-Transport mit Atommüll rollt durch die Region Hannover. Seit kurz nach 22 Uhr steht fest, dass der mehr als 600 Meter lange Zug zunächst Neustadt und Wunstorf passieren wird. Danach führt die Strecke über die Güterumgehungsbahn durch Hannovers Südwesten weiter nach Laatzen und Sarstedt. Der Zug bringt sechs Castoren mit radioaktivem Atommüll ins Zwischenlager Biblis ( Hessen). Bis zuletzt hüllte sich die Polizei in Schweigen, ob der Tross die Region durchfahren wird.

Der Zug war gegen 20 Uhr in Nordenham gestartet. Anfangs war gänzlich offen, welche von drei möglichen Routen der Transport nehmen wird. Denkbar waren die Strecken über Meppen, Oldenburg und eben Hannover. Im Vorfeld deutete allerdings schon einiges darauf hin, dass der Sonderzug den jetzigen Weg nehmen würde. Nach HAZ-Informationen bereiteten sich sowohl die Polizeidirektion als auch Bundespolizeidirektion auf den Atom-Einsatz vor. Um 22.04 Uhr bestätigte sich das, als der Zug in Nienburg/ Weser endgültig auf die jetzige Trasse abbog.

Tausende Polizisten im Einsatz

Bislang kam es entlang der Strecke lediglich zu Mahnwachen. Über Störaktionen ist zurzeit nichts bekannt. Die gesamte Bahnstrecke bis nach Biblis wird lückenlos von mehreren Tausend Bundespolizisten überwacht. Der Einsatz der drei Landespolizeien Niedersachsen, Bremen und Hessen wird wiederum zentral von der Polizeidirektion Oldenburg koordiniert. Die Beamten setzen unter anderem Hubschrauber, Hunde und Pferde ein. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die gesamten Bahnanlagen und Gleise zwischen Nordenham und Biblis aus Sicherheitsgründen zu betreten.

Castoren sollen Mittwoch in Biblis ankommen

Die sechs Castoren stammen aus der Wiederaufbereitungsanlage im britische Sellafield und kamen am Montagmorgen in Nordenham an. Mittwochmorgen soll der Atommüll in Biblis eintreffen. Es ist der erste große Castor-Rücktransport seit neun Jahren. An dem Vorhaben gibt es viel Kritik. Umweltschützer sehen Mängel am Zwischenlager und Sicherheitsdefizite bei den Castor-Behältern. Kritik am Transport hatte es auch angesichts der Corona-Pandemie und einer möglichen Gefährdung der eingesetzten Polizeibeamten gegeben.

Von Peer Hellerling