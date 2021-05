Laatzen

Mehr als zwei Wochen lang meldete die Region durchgehend eine dreistellige Zahl von Menschen, die aktuell als coronainfiziert gelten. Der Höchststand wurde am letzten Montag im April mit 144 erreicht. Seitdem ist die Zahl fast täglich gesunken. Am Donnerstag war mit 97 erstmals wieder eine nur noch zweistellige Zahl an aktuell Infizierten Menschen aus Laatzen erfasst.

Wie die Region mit Verweis auf die Daten des Robert-Koch-Institutes weiter mitteilte, hatten sich innerhalb eines Tages vier Menschen neu infiziert. Im Vergleich zum vergangenen Donnerstag kamen 42 Corona-Infizierte in der Stadt dazu. Seit Ausbruch der Pandemie wurde das Virus nun bei 1830 Laatzenern nachgewiesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfizierten binnen Wochenfrist ins Verhältnis zur Einwohnerzahl von 100.000 setzt, liegt in Laatzen wie am Vortag bei 94,3. In der gesamten Region Hannover lag der Wert am Donnerstag bei 99,6.

Die Kommunen mit den derzeit höchsten Inzidenzen sind Ronnenberg (189), Springe (156,9) und Garbsen (148,2). Die niedrigsten Werte weisen derzeit Gehrden (45,1), Neustadt (53) und Isernhagen (56,6) auf.

Von Astrid Köhler