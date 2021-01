Laatzen

Zum Aufatmen ist es noch zu früh, doch tendenziell weisen die Corona-Zahlen in Laatzen in die richtige Richtung. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region waren am Donnerstag 82 Laatzener mit dem Virus infiziert. Anfang vergangener Woche, am Dienstag vor dem Jahreswechsel, waren es mit 114 noch deutlich mehr. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Zahl der Neuerkrankten umgerechnet auf 100.000 Einwohner darstellt, sank innerhalb von zehn Tagen von 103,5 auf aktuell 78,2.

Anzeige

Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden in Laatzen 942 Infizierte erfasst, wobei die allermeisten inzwischen als genesen gelten. Gleichwohl gibt es täglich Neuerkrankte. Bezogen auf den Vortag stieg die Zahl der Laatzener mit positivem Covid-19-Befund bis Donnerstag um elf. Auszuschließen ist, dass diese in dem Seniorenheim Dorea leben, das im Dezember zu einem Hotspot mit zwischenzeitlich 116 infizierten Bewohnern und Mitarbeitern geworden war.

Das Pflegeheim Dorea Familie in Laatzen ist seit Wochen wegen Corona-Infektionen geschlossen. Ob es in den nächsten Tagen wieder für Besucher öffnen darf, entscheidet das Gesundheitsamt nach der Auswertung der jüngsten Reihentestung. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Die Auswertung der am späten Dienstagabend durchgeführten Reihentests aller rund 130 Bewohner und 100 Beschäftigten hätten keine neuen Corona-Fälle ergeben, teilte Unternehmenssprecher Stefan Ritter mit. Zwar gab es noch sieben positive Covid-19-Befunde bei Bewohnern, doch waren diese seit Längerem als Infizierte bekannt, in Quarantäne und mit einer Ausnahme auch nicht mehr ansteckend. Lediglich bei einem Bewohner sei noch eine höhere Viruslast festgestellt worden. Die Beschäftigten wiesen allesamt ein negatives PCR-Testergebnis nach.

Seniorenheim offenbar vor Wiederöffnung für Besucher

Das Gesundheitsamt müsse nun entscheiden, wann das seit vielen Wochen geschlossene Haus wieder für angemeldete Besucher geöffnet werden kann, so Ritter. Spätestens ab Montag, sagte er mit Verweis auf die Einrichtungsleitung, könne es hoffentlich so weit sein. Zuletzt durften Bewohner, die nicht in Quarantäne waren, Familienmitglieder und Freunde nur noch außerhalb des Hauses treffen.

Von Astrid Köhler