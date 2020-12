Laatzen-Mitte

Die Corona-Infektionslage in Laatzens Senioren- und Pflegeheimen scheint sich zu stabilisieren. Nach Angaben der Region Hannover sind die Fallzahlen unter den Bewohnern gleichbleibend, während die ersten Pflegekräfte wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten.

Bei der Dorea Familie in Laatzen-Mitte waren demnach am Donnerstag 83 Bewohner sowie 25 Mitarbeiter registriert, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Am Montag waren es laut Region 81 Bewohner und 26 Mitarbeiter, nach Heimangaben sogar 82 Bewohner und 34 Mitarbeiter. Die Einrichtung hatte bereits am Montag angekündigt, dass einige seit Längerem infizierte Mitarbeiter ihre Quarantäne im Laufe der Woche würden beenden können.

27 Infizierte in Pflegeeinrichtung Wilkening

Das zweite Haus mit mehreren Covid-19-Fällen ist die Pflegeeinrichtung Anne Wilkening an der Erich-Panitz-Straße. Dies hat ein Angehöriger einer Bewohnerin inzwischen gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Die Einrichtung selbst gibt weiterhin keinen Kommentar zur Infektionslage ab. Lediglich ein Schild im Eingangsbereich weist darauf hin, dass das Haus derzeit „aufgrund der aktuellen Lage“ für Besucher nicht zugänglich sei.

Die Infektionszahlen sind unterdessen auch dort gesunken. Nach Regionsangaben sind weiterhin 16 Bewohner als infiziert registriert. Die Zahl der Mitarbeiter, die positiv getestet wurden, sei auf drei gesunken – am Montag waren es noch acht.

Die beiden Häuser sind derzeit die einzigen Corona-Hotspots in Laatzen. Weitere Einrichtungen mit vergleichbaren Infektionszahlen seien der Region derzeit nicht bekannt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Gesamtzahl der Infizierten in Laatzen lag am Donnerstag bei 186, das ist eine Person weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 344,3 auf 332,7 pro 100.000 Einwohner.

Von Johannes Dorndorf