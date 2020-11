Corona: Infektionszahl in Laatzen stabilisiert sich

Laatzen

Die Zahl der Menschen, die in Laatzen an Covid-19 erkrankt sind, scheint sich zu stabilisieren. Am Donnerstag meldete die Region Hannover 92 nachweislich infizierte Personen, das ist der gleiche Wert wie am Vortag. Am Dienstag lag die Zahl noch bei 91, am Montag bei 112.

Die Sieben-Tage-Inzidenz schwankt in Laatzen derzeit um die 100. Am Montag wurden 92,4 Infizierte pro 100.000 Einwohner registriert, in den drei Folgetagen waren es jeweils 90,1, 101,7 und 94,7 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Die Zahlen der Infizierten und der Sieben-Tage-Inzidenz entwickeln sich unterschiedlich, weil sie sich auf verschiedene Zeiträume beziehen. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren 479 Laatzener nachweislich an Covid-19 erkrankt.

Von Johannes Dorndorf