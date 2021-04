Einmal die Woche können Bürger kostenlos einen Corona-Schnelltest machen lassen. Wer keinen festen Termin bei seinem Hausarzt oder in einer Apotheke vereinbart hat, kann sich hier spontan an sieben Tagen in der Woche von geschulten Kräften testen lassen:

Freitag

In Grasdorf bieten der VfL und die Ahorn-Apotheke von 14.30 bis 19 Uhr im Klubhaus am Peterskamp Schnelltests an. Der Verein Rethen rockt und die Adler-Apotheke ermöglichen dasselbe von 16 bis 19 Uhr im Familienzentrum in Rethen (Braunschweiger Straße). Genau in diesem Zeitfenster stehen auch geschulte Kräfte des mit der Rotdorn-Apotheke zusammenarbeitenden Vereins Ingeln-Oesselse aktiv in der Grundschule an der Lessingstraße bereit. Die Corona-Teststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist von 8 bis 11 sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Das Angebot des Anbieters Mein Corona Schnelltest im Leine-Center ist von 10 bis 20 Uhr erreichbar.

Sonnabend

Im Gemeindesaal (Hildesheimer Straße) von St. Gertruden in Gleidingen werden Interessierte von 10 bis 13 Uhr in Kooperation mit der Fontane-Apotheke getestet. Die Corona-Teststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist samstags von 9 bis 12, das Angebot des Anbieters Mein Corona Schnelltest im Leine-Center ist von 10 bis 20 Uhr erreichbar.

Sonntag

Die Coronateststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist sonntags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Montag

Im Gemeindesaal (Hildesheimer Straße) von St. Gertruden in Gleidingen werden Interessierte von 10 bis 15 Uhr in Zusammenarbeit mit der Fontane-Apotheke getestet. Die Corona-Teststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist montags von 8 bis 11 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, das Testzentrum im Leine-Center von 10 bis 20 Uhr.

Dienstag

Die Corona-Teststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist dienstags von 8 bis 11 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, das Testzentrum im Leine-Center von 10 bis 20 Uhr.

Mittwoch

Die Corona-Teststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist mittwochs von 8 bis 11 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, das Testzentrum im Leine-Center von 10 bis 20 Uhr.

Donnerstag

Die Corona-Teststelle an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte ist donnerstags von 8 bis 11 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, das Testzentrum im Leine-Center von 10 bis 20 Uhr.

Nach Vereinbarung

Darüber hinaus bieten derzeit mehrere Apotheken in Rethen und Grasdorf auch Tests nach Terminvereinbarungen an.

Die Markt-Apotheke ist dafür unter Telefon (051 02) 91 64 80 zu erreichbar.

Die Adler-Apotheke in Rethen (Hildesheimer Straße) kann per Email angeschrieben werden an info@apotheke-rethen.de und ist auch unter der Nummer (051 02) 23 01 zu erreichen.

Die Ahorn-Apotheke vergibt zu verschiedene Zeiten in der Woche Termine in der Podologie. Welcher passt, ist telefonisch jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr zu klären unter der Nummer (0511) 866 51 78.