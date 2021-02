Laatzen-Mitte

In Laatzen haben sich wieder mehr Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitag sind nach Angaben der Region Hannover von dort 38 neue Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Montag in Laatzen bei 138 (Vorwoche 103). Aktuell gelten in der Stadt 109 Menschen als infiziert.

Seit am 12. März des Vorjahres der erste Laatzener positiv getestet worden ist, wurde das Coronavirus bei insgesamt 1289 Menschen aus der Stadt nachgewiesen. Wie die Region auf Nachfrage mitteilte, starben 35 Laatzener an oder mit Virus. Diese Zahl sei verhältnismäßig konstant und seit dem 9. Februar unverändert, teilte Regionssprecher Christoph Borschel mit. In Hemmingen starben seit dem Ausbruch der Pandemie zehn und in Pattensen sechs Infizierte.

Der Inzidenzwert, der ausschlaggebend für mögliche Lockerungen oder auch Verschärfungen von Corona-Maßnahmen ist, liegt nun regionsweit bei 111,1. Neben Laatzen gehören unter anderem noch der derzeit negative Spitzenreiter Sehnde (172,5), Lehrte (148,8) und Garbsen (148,2) zu den Kommunen mit überdurchschnittlich hohen Werten. Besonders niedrig ist die Sieben-Tages-Inzidenz hingegen in den kleinen Kommunen Wennigsen (7) und Gehrden (32,2)

Von Astrid Köhler