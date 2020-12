Corona: Laatzen erreicht Sieben-Tage-Inzidenz von 355,8

Laatzen

Die Corona-Infektionszahlen in Laatzen steigen weiter drastisch. Am Dienstagmittag meldete die Region Hannover einen neuen Rekordwert von 193 Personen, die nachweislich mit dem Virus infiziert sind. Das sind 21 Laatzener mehr als am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 355,8 pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert noch bei 286,5.

Treiber der Infektionslage sind die Senioreneinrichtungen in Laatzen. Die Pflegeeinrichtung Dorea Familie in Laatzen-Mitte verzeichnet mehr als 110 Fälle, in einem weiteren Pflegeheim gibt es nach Regionsangaben 24 Fälle. Von den großen Häusern in Laatzen hat lediglich die Pflegeeinrichtung Anne Wilkening bislang keine Angaben machen wollen, ob das Haus betroffen ist : Alle übrigen Pflegeheime mit Ausnahme von Dorea haben aktuell keine Infektionen, wie es am Montagnachmittag hieß.

Anzeige

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich 704 Laatzener nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Lediglich die deutlich größeren Kommunen Hannover, Garbsen und Langenhagen haben mehr Fälle.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf