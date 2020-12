Corona-Rückblick 2020: So lief es für Laatzen in der Pandemie

Laatzen

So hart wie Laatzen trifft die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine Stadt in der Region: Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Welle liegen die Infektionszahlen wochenlang an der Spitze der hannoverschen Umlandkommunen, keine Stadt und Gemeinde verzeichnet mehr Fälle pro Einwohner.

Über die genauen Gründe lässt sich nur mutmaßen, es gibt aber offensichtlich einen Zusammenhang mit den Pflegeheimen in Laatzen. Bereits im April kommt es zu einem großen Ausbruch in der Demenzeinrichtung des Seniorenpflegeheims Leinetal in Grasdorf, wo 25 Bewohner und drei Mitarbeiter positiv gestest werden. Drei Bewohner sterben an Covid-19. Anfang Dezember werden das Wilkening-Pflegeheim und die Dorea-Familie in Laatzen-Mitte zu Corona-Hotspots mit zusammen fast 150 Fällen – ebenfalls mit Todesfällen.

Laatzener zeigen sich kreativ

Abseits der dramatischen Fallentwicklung sorgt das Corona-Jahr für viel Kreativität. In fast allen Ortsteilen richten Freiwillige Einkaufshilfen für Risikogruppen ein, den Anfang macht im März der Verein Rethen Rockt. Die Gleidinger Schützen verlegen ihr Schützenfest Ende Mai mit großem Zuspruch ins Internet. Die Pflegeeinrichtung Victor’s Residenz kurvt ihre Bewohner mit dem Lastenrad zu Angehörigen, Decathlon richtet einen Drive-by-Abholservice ein, im Aqualaatzium schaffen Teddies als Platzhalter an Fitnessgeräten Abstand. Und während andere Kirchengemeinden ihre Gottesdienste teils im Internet streamen, teils im Freien feiern, zieht Rethens Pastor Jens Wening im Sommer als Wanderprediger von Privatgarten zu Privatgarten, um im kleinen Rahmen zu predigen.

Laatzens Vereine gehen die Herausforderung sportlich an: Der TSV Ingeln-Oesselse unterteilt seinen Fußballplatz in coronakonforme Kleinparzellen und bietet über Monate hinweg Freiluft-Gymnasikübungen an, auch andere Clubs gehen verstärkt ins Freie. Der VfL Grasdorf zeigt Fitnessvideos im Internet, aus einer privaten Einkaufshilfe erwächst der neue Verein Ingeln-Oesselse aktiv, der sich auch nach der Pandemie engagieren will.

Klinikum Agnes Karll im Zentrum des Corona-Sturms

Gleichsam im Zentrum des Sturms steht das Klinikum Agnes Karll (AKK), wo das THW Ende März ein Zelt als provisorische Notaufnahme errichtet. Im April kommt es wegen fünf infizierter Mitarbeiter zum zehntägigen Aufnahmestopp für Patienten. Im Laufe der ersten Welle wird das AKK zu einer der Kliniken, die die meisten Fälle behandeln. Besonders ergreifend ist der Fall der 73-jährigen Laatzenerin Bärbel Pervels, die wochenlang im Koma und mit künstlicher Beatmung in der Klinik liegt – und überlebt. Ihr Ehemann Reiner Pervels kommt täglich zum AKK, kann aber wegen des Besuchsverbots nur von außen am Fenster beistehen.

Von Johannes Dorndorf