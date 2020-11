Laatzen-Mitte

Im Oktober hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen angekündigt. Victor’s Residenz in Laatzen-Mitte gehört zu den ersten Einrichtungen in der Region, die jetzt mit den Tests begonnen haben: Seit Mittwoch wird zunächst das Pflegepersonal getestet, nächste Woche sollen Bewohner und Besucher an die Reihe kommen.

Es sind nur wenige Minuten, die Georg Kurzweil im Arztzimmer von Victor’s Residenz verbringen muss. Der Leiter der Haustechnik öffnet den Mund, während Direktor Adrian Grandt schon mit dem Teststäbchen bereitsteht. Ein kurzer Abstrich im Rachenraum, das war’s: Grandt reicht das Stäbchen an Pflegedirektorin Corinna Dittmer weiter, die es dann in ein kleines Reagenzglas mit Flüssigkeit steckt. Nach zwei Minuten träufelt sie die Substanz dann auf den bereits bereit liegenden Covid-19-Teststreifen und stellt die Eieruhr, die Grandt am Tag zuvor noch eigens für die Teststation bei Ikea erworben hat.

Nach 15 Minuten ist das Ergebnis da

Nach 15 Minuten ist dann das Ergebnis da: Auf dem Streifen erscheint ein Balken. „Wären da zwei Balken gewesen, hätten wir jetzt ein Problem“, sagt Grandt. So aber ist klar: Kurzweil ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Pflegedirektorin Corinna Dittmer füllt die Testflüssigkeit ins Reagenzglas mit dem Teststäbchen. Quelle: Johannes Dorndorf

So wie Kurzweil haben am Mittwoch eine Reihe von Mitarbeitern den Schnelltest absolviert. In dieser Woche sollen die übrigen Mitarbeiter getestet werden, nach einer weiteren Schulung kommen dann ab Mittwoch nächster Woche die Bewohner und auf Wunsch auch Besucher an die Reihe.

Victor’s Residenz ist mit der Einführung relativ früh dran: Andere Einrichtungen in Laatzen warten noch auf die Genehmigungen des Gesundheitsamtes, etwa die Seniorenresidenz Rethen und die Dorea Familie in Laatzen-Mitte. Auch in Hannover hieß es zuletzt, dass nur ein Viertel der Heime bislang die nötigen Konzepte eingereicht hätten. Zudem gebe es Lieferschwierigkeiten.

„Wir rechnen mit 2300 Tests im Monat“

Hinter den Schnelltests steht ein großer logistischer, aber auch personeller Aufwand: Das Team habe in den vergangenen Tagen nicht nur das Konzept erarbeitet, Material beschafft und die Teststationen eingerichtet, sondern auch mit den Schulungen begonnen, berichtet Grandt. „Wir rechnen mit 2300 Tests im Monat.“ Schließlich sei vorgegeben, dass nicht nur alle 302 Bewohner, sondern auch die durchschnittlich 19 Tagesgäste, die 197 Mitarbeiter und auch Besucher einmal wöchentlich Tests angeboten bekommen.

Ein Balken zeigt es an: Der erste Test am Mittwochmorgen fällt eindeutig negativ aus. Zwei Streifen hätten eine Covid-19-Infektion bedeutet. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Mitarbeiter stelle das in der ohnehin schweren Corona-Zeit vor zusätzliche Belastungen. „Wir haben dafür eigentlich kein Personal“, klagt Grandt – und weist auf die Folgen hin. Zwar würden vor allem die leitenden Mitarbeiter die Tests vornehmen, ohne das übrige Pflegepersonal gehe es angesichts der Größe der Einrichtung allerdings nicht. Wegen der nun zusätzlichen Aufgabe fehle die Zeit für die eigentliche Pflege. „Die Pflege am Bett wird kürzer ausfallen. Wer das abstreitet, der lügt“, sagt der Direktor. Die Grundpflege, das Waschen und Anziehen, müsse so künftig schneller durchgeführt werden, Freizeitangebote dürften darunter leiden, der Spaziergang im Freien falle aus.

„Es wird sicherer, aber unmenschlicher“

Auch für die Sterbebegleitung fehle die Zeit, warnt Grant, der selbst examinierter Altenpfleger ist. „Der Mensch, der die Hand gehalten hat, muss dann testen. Die Bewohner bekommen im Moment nicht die Pflege, die sie verdient haben.“ Dass Tests gemacht werden, finde er richtig, besser wäre aber Hilfe von außen gewesen. Zumal mehr Personal derzeit nicht zu bekommen sei – und die Tests nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden dürfen. „Es wird sicherer, aber unmenschlicher.“

Die Tests seien freiwillig, sowohl für die Bewohner wie auch für Mitarbeiter und Besucher. Wer das Haus aufsucht, kann ab Mittwoch nächster Woche um einen Schnelltest bitten.

Genehmigungen stehen noch aus

Andere Laatzener Einrichtungen wollen ebenfalls Schnelltests anbieten, warten jedoch noch auf die Genehmigung der entsprechenden Konzepte durch das Gesundheitsamt. „Das kostet alles Zeit – gerade bei dem Mangel an Pflegepersonal ist das nicht witzig“, sagt Heike Schreiber von der Convivo-Seniorenresidenz in Rethen. Nach der Genehmigung stünden dann noch Schulungen und die Beschaffung des Materials aus.

Bei der Dorea Familie in Laatzen-Mitte wartet man ebenfalls noch auf das grüne Licht vom Gesundheitsamt. Das Material sei bereits zentral bestellt worden, sagt Einrichtungsleiter Stefan Kuck. Auch hier sollen die Tests vom leitenden Pflegepersonal durchgeführt werden. „Wir versuchen, die Testungen von den Mitarbeitern so fern wie möglich zu halten.“

Von Johannes Dorndorf