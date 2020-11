Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen steigt auf 212,6

Laatzen

Die Zahl der Corona-Infektionen hat in Laatzen am Montag einen neuen Rekordwert erreicht: Aktuell seien 115 Menschen in Laatzen nachweislich mit dem Virus infiziert, teilte die Region Hannover am Nachmittag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 212,6 pro 100.000 Einwohner, das ist der höchste Wert in der gesamten Region.

Wie der erneut so starke Anstieg zustande kommt, ist bislang unklar. Einen Hotspot habe man bislang nicht identifizieren können, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt. „Es sind alle Ortsteile betroffen.“ Im Moment sehe es so aus, als ob sich die Ansteckungen eher im familiären Bereich abspielten. „Aber wir sind noch dabei, die Fälle zu sichten.“ Über das Wochenende hinweg seien die Zahlen auch in der übrigen Region so stark gestiegen, dass das Gesundheitsamt derzeit stark gefordert sei.

Am Freitag waren für Laatzen noch 73 Fälle gemeldet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 131,7. In der Region sind aktuell außer Laatzen auch Lehrte mit einer Inzidenz von 171,7, Ronnenberg (152,8) und Sehnde (139,4) besonders stark betroffen. Der Durchschnitt liegt laut Region bei 109,8.

Von Johannes Dorndorf