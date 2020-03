Corona: Zahl der Infizierten in Laatzen steigt auf 16

Laatzen

Die Zahl der Menschen, die nachgewiesen mit Corona infiziert sind, hat in Laatzen am Freitag erneut deutlich zugenommen. Nach Angaben der Region Hannover wurden inzwischen 16 Personen positiv auf das Virus getestet (Stand: 15.47 Uhr). Am Vortag waren es noch zwölf Personen.

In den Nachbarkommunen blieben die Fallzahlen hingegen stabil. Für Hemmingen meldet die Region weiterhin 19 Fälle, für Pattensen elf. In der Region insgesamt stieg die Zahl von 558 auf 661.

Von Johannes Dorndorf