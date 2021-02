Laatzen

Die Corona-Infektionszahlen in Laatzen wachsen derzeit in einem Maße an wie schon seit Wochen nicht mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 158,6 – und damit auf den höchsten Wert seit dem 23. Dezember. Am Mittwoch lag die Zahl bereits bei 133,4, am Donnerstag vergangener Woche bei 124,2.

Nach Angaben der Region Hannover seien unter anderem fünf Schulen und drei Kindertagesstätten betroffen. Dort handle es sich jedoch um keine größeren Ausbrüche, sondern um Einzelfälle. Das einzige größere Infektionsgeschehen gebe es derzeit in einer Laatzener Pflegeeinrichtung. Dort seien 15 Bewohner und fünf Mitarbeiter nachweislich mit dem Virus infiziert. In einem zweiten Pflegeheim sei hingegen nur eine Infektion festgestellt worden. Um welche Häuser es sich handelt, gab die Region nicht bekannt. Für beide Häuser gelte derzeit ein Besuchsverbot.

Auch fünf Schulen und drei Kitas sind betroffen

Betroffen sind nach Regionsangaben auch fünf Schulen im Stadtgebiet, ein Schwerpunkt sei dort jedoch nicht auszumachen. Die 13 gemeldeten Fälle verteilten sich auf unterschiedliche Einrichtungen. Das Gleiche gelte für die Kindertagesstätten, dort seien in drei Häusern insgesamt fünf Fälle gemeldet worden.

Eine davon ist die Kindertagesstätte an der Masch, wo sich eine Erzieherin mit dem Coronavirus angesteckt hat. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, ist der Fall seit dem Wochenende bekannt. Zur Sicherheit sei auch eine zweite Mitarbeiterin nach Hause geschickt und eine Gruppe geschlossen worden. Über das weitere Vorgehen entscheide nun das Gesundheitsamt. Auch an der Kita Sudewiesenstraße sei eine Gruppe geschlossen worden, heißt es im Rathaus.

Dass die Pandemie in Laatzen wieder etwas stärker grassiert, lässt sich auch an den absoluten Infektionszahlen ablesen. Am Donnerstag meldete die Region 118 nachweislich Infizierte, das sind elf mehr als am Vortag. Vor einer Woche waren es noch 98 Infizierte. Seit Donnerstag vergangener Woche haben sich 67 Laatzener neu angesteckt, seit Ausbruch der Pandemie sind es insgesamt 1317 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden.

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler