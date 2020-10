Laatzen

Eine Woche ist es her, dass sich 42 Schüler und drei Lehrer der Albert-Einstein-Schule ( AES) aufgrund eines Corona-Falles in Quarantäne begeben haben. Seitdem warteten die Betroffenen auf einen Testtermin. Am Donnerstagnachmittag dann die plötzliche Nachricht: Noch am selben Tag müssen alle zum Abstrich nach Ronnenberg. Und das, obwohl die Familien bis dato noch keine persönliche Quarantäneverfügung erhalten hatten. Die Anordnung zur Quarantäne seitens des Gesundheitsamtes hatte lediglich die Schule an die Eltern weitergegeben.

„Die Eltern sind höchst verunsichert“, sagte AES-Schulleiter Christian Augustin am späten Nachmittag. Die Mitteilung zur Testung hätten die Familien offenbar gegen 15 Uhr erhalten, um 18 Uhr sollten die Tests in der Station in Ronnenberg durchgeführt werden. „Ich hatte die Liste mit den Daten der Familien noch letzte Woche Freitag ans Gesundheitsamt geschickt, aber keine Familie hat eine schriftliche Anordnung zur Quarantäne bekommen“, sagte Augustin.

Zum Test sollen auch Betroffene ohne Auto

Was außerdem für Irritation sorgt: In der Liste habe der Schulleiter auch angeben müssen, wer über ein Auto verfügt und wer nicht. Betroffene ohne Autos dürften die Teststation nicht aufsuchen, der mobile Testdienst komme stattdessen zum Abstrich nach Hause. „Es sind aber auch die Personen zum Test nach Ronnenberg geladen worden, die kein Auto haben“, sagte der Schulleiter.

Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover, bestätigte am späten Donnerstagnachmittag, dass sich die schriftliche Quarantäneverfügung derzeit verzögere. „Uns erreicht so eine Flut an Fällen, dass oftmals die chronologische Reihenfolge nicht mehr einzuhalten ist“, sagte sie. In den meisten Fällen habe die Region keine E-Mail-Adressen der Betroffenen, sodass nur der postalische Weg möglich sei – und der dauere.

Region gesteht Verzögerungen ein

Auf die kurzfristigen Tests für die Schüler der AES angesprochen, teilte Wendt mit, dass das Gesundheitsamt keinen Einfluss auf die Termine habe, sondern diese nur in Auftrag geben könne. „Wir können die Verunsicherung, die daraus entsteht, nachvollziehen“, sagte sie. Man gehe aber auch davon aus, dass jeder aufgrund der Quarantäne zu Hause sei und Zeit für den Test habe. Manchmal klappe es allerdings nicht so, „wie wir uns das vorstellen“. Damit bezog sie sich auch auf die Mitteilung an die Familien ohne Auto. Ihnen empfahl Wendt, den direkten Kontakt zu den mobilen Testdiensten zu suchen und konkret nachzufragen.

