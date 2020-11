Grasdorf

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Schule in Laatzen mit Corona-Infektionsfällen und Quarantänemaßnahmen zu kämpfen. Zwar konnten die meisten von ihnen, darunter die Albert-Einstein-Gesamtschule sowie die Grundschule Pestalozzistraße spätestens am Montag von dem wechselndem Präsenzunterricht (Szenario B) wieder in das Szenario A mit voller Klassenstärke übergehen. Dafür wurden jetzt Fälle aus Grasdorf mit entsprechender Auswirkung auf den Schulbetrieb bekannt.

Szenario B bis zum 25. November

Vom 11. bis 19. November waren in Grasdorf zwei Klassen sowie zwei weitere Kinder – insgesamt 31 Mädchen und Jungen – in Quarantäne, berichtet Schulleiterin Claudia Weber. Grund: Zwei Personen aus dem Kreis der Lehrkräfte und Mitarbeiter waren an Covid-19 erkrankt. „Es gab zunächst Corona-Erkrankungen in Familien dieser Klassen“, so Weber weiter, „daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Lehrkraft an den Kindern angesteckt hat.“ Nachzuweisen sei dies nicht, da die Kinder trotz des sogenannten K1-Kontaktes nicht getestet wurden.

Anzeige

Bis zum 25. November gilt für die Grundschule Grasdorf nun noch das Szenario B. Sie sei froh, dass es den beiden erkrankten Personen mittlerweile wieder besser gehe, betonte die Schulleiterin. Voraussichtlich nächste Woche könnten diese ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Außer der Grasdorfer Schule befindet sich aktuell keine weitere in Laatzen im Szenario B, teilte die Landesschulbehörde am Montag mit. Zuvor galt dies auch für die Grundschulen in Rethen, an der Pestalozzistraße sowie für das Erich-Kästner-Schulzentrum mit Gymnasium und Oberschule und für die Kooperative Gesamtschule Albert Einstein ( AES).

Neuer Coronafall an AES hat keine Auswirkung auf Schulbetrieb

Zwar war vergangene Woche bei der AES eine weitere Coronainfektion bei einem Elftklässler bekannt geworden. Doch dieser hatte sich nur am Montag für kurze Zeit an der Schule aufgehalten und hatte dort freiwillig bei der Gruppenarbeit Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Am Wochenende erfuhr die Schule zudem von einem weiteren bestätigten Verdachtsfall, der allerdings in der vergangenen Woche im Zuge des Szenarios B komplett Zuhause war, wie Schulleiter Christian Augustin bestätigte. Das Gesundheitsamt habe keine zusätzlichen Quarantänemaßnahmen angeordnet als für die direkt Betroffenen.

Von Astrid Köhler