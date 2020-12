Laatzen-Mitte

Die Corona-Fallzahlen in Laatzens Pflegeeinrichtungen sinken teils, die Lage bleibt aber angespannt. Am Montag hat das Gesundheitsamt der Region Hannover alle Bewohner und Mitarbeiter in der Dorea Familie am Schubertweg in Laatzen-Mitte zum zweiten Mal vollständig testen lassen. Das Ergebnis: Diesmal wurden nach Dorea-Angaben 42 Bewohner positiv getestet – halb so viele wie nach der ersten Reihentestung vor knapp zwei Wochen. Damals meldete die Einrichtung noch 82 Betroffene. Unter den Mitarbeitern gelten nach Regionsangaben noch 24 als infiziert. Anfang vergangener Woche nannte das Heim 34 infizierte Personen.

„Die Zahlen sinken glücklicherweise“, sagt Steffen Ritter, Sprecher der Dorea-Gruppe. Allerdings befänden sich derzeit acht Bewohner im Krankenhaus. In dieser Woche seien zwei von ihnen gestorben – „ob mit oder ohne Corona wissen wir nicht“: Es handle sich in beiden Fällen um hochbetagte Bewohner, die seit Monaten schwerwiegende Krankheitsverläufe gehabt hätten. Insgesamt seien seit dem 1. Dezember neun Bewohner verstorben. In keinem Fall gebe es, soweit bekannt, eindeutige Hinweise auf Covid-19 als Ursache. Dies sei allerdings auch nicht auszuschließen.

Anzeige

Bei den übrigen Fällen gehe es den Bewohnern und Mitarbeitern den Umständen entsprechend gut. „Es gibt mit Stand jetzt keine schwerwiegenden Verläufe“, sagt Ritter. Man habe allerdings keine Sicherheit, ob sich die Lage kurzfristig ändern kann. Darauf würden die Angehörigen stets hingewiesen. Die Testergebnisse liegen der Dorea Familie seit Mittwochvormittag vor. „Heute gehen an alle Angehörigen, die positiv getestet wurden, Anrufe heraus“, kündigt Ritter am gleichen Tag an.

Mitarbeiter aus Hamburg und Bremen helfen aus

Die Personalsituation im Haus würde sich allmählich stabilisieren. „Es kommen täglich immer wieder Mitarbeiter zurück“, sagt Ritter. Parallel würden auch weiterhin Kollegen aus Dorea-Häusern in Bremen und Hamburg in Laatzen aushelfen. „Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie jeden Tag diese Wegezeiten auf sich nehmen.“

Zwischenzeitlich gab es aufgrund der Personalengpässe offenbar auch Probleme bei der Pflege der Bewohner. Nach Angaben eines Angehörigen sei die Körperpflege in größeren Intervallen erfolgt als sonst gewohnt. Inzwischen habe sich die Situation allerdings verbessert. „Es gab Zeiten, wo die Grundpflege schwieriger zu gewährleisten war“, räumt Ritter ein. Laut eigener Dokumentation sei diese aber bei allen Bewohnern gesichert gewesen.

Viel Lob gibt es für die Mitarbeiter des DRK Region Hannover, die sich mehrfach um die Testungen der Bewohner gekümmert haben. „Die machen das ehrenamtlich nach Feierabend. Und sie haben das toll gemacht – gerade auch mit dementen Bewohnern, bei denen das nicht so einfach ist“, findet Ritter. Die Mitglieder des DRK-Katastrophenschutz hatten die Testungen am Montagabend zwischen 18 und 23 Uhr vorgenommen. Viele von ihnen seien seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt fast zehn Monate im Einsatz, erläutert DRK-Sprecherin Christina Blachnik. Die Helfer kämen aus den unterschiedlichsten Berufen, vom IT-Fachmann über die Reisekauffrau bis zum Verkäufer.

28 Infizierte im Wilkening-Pflegeheim

In der Pflegeeinrichtung Anne Wilkening ist die Zahl der Infizierten aktuell etwas höher als Anfang vergangener Woche. Nach Angaben der Region sind 18 Bewohner sowie zehn Mitarbeitende an Covid-19 erkrankt. Betroffen sei dort nur eine Station des Hauses, sodass im Gegensatz zu Dorea keine Reihentestung initiiert worden sei. Eine weitere Testung der betroffenen Station stehe noch aus. Die Einrichtung selbst äußert sich weiterhin nicht zur Situation im Haus.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Corona-Ausbrüche in Laatzen sind beim Gesundheitsamt derzeit nicht bekannt. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen stieg am Mittwoch auf 202. Am Montag waren es noch 195, am Dienstag 201 Fälle.

Von Johannes Dorndorf