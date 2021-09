Laatzen

Die Corona-Fallzahlen in Laatzen steigen derzeit rapide: Allein seit dem vergangenen Freitag haben sich laut offizieller Statistik 36 Laatzener neu mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 142,5 pro 100.000 Einwohner, das ist der höchste Wert in der Region Hannover. Die Stadt hat vorsorglich mehrere Kita-Gruppen geschlossen.

Die Ansteckungen erfolgen nach Angaben der Regionsverwaltung derzeit vor allem in Familien. Betroffen sind dabei auch mehrere Schulen und Kindertagesstätten in Laatzen: Laut Regionssprecher Christoph Borschel seien dem Gesundheitsamt acht Kinder an drei Schulen sowie fünf Fälle in zwei Kitas bekannt. Zu Ansteckungen innerhalb der Einrichtungen machte Borschel keine konkreten Angaben. „Aber es ist häufig so, dass ungeimpfte Eltern das Virus über ihre Kontakte in die Familien hineintragen und dann an die Kinder weiterreichen.“

In drei Kitas sind Gruppen geschlossen

Auf die Betreuungssituation haben die bislang nachgewiesenen Fälle erhebliche Auswirkungen. Nach Angaben der Stadt wurden allein im Hort in der Kita Rathausstraße in Alt-Laatzen drei Kinder positiv getestet. Das Gesundheitsamt habe daraufhin beide Hortgruppen geschlossen, 33 Kinder seien in Quarantäne. Vorsorglich dichtgemacht worden seien auch drei Ganztagsgruppen in der Kita an der Masch in Alt-Laatzen, in der auch der Region Infektionen bekannt sind, sowie eine Gruppe in der Kita Gleidingen. Die Einrichtungen warteten nun auf Anweisungen des Gesundheitsamtes. Das Amt sei derzeit stark überlastet, heißt es im Rathaus. „Die Wartezeit auf eine Entscheidung und die Quarantäneanordnungen beträgt derzeit mehrere Tage“, so eine Stadtsprecherin.

In den Schulen sind derzeit nur einzelne Corona-Fälle bekannt. An Laatzens größter Schule etwa, der Albert-Einstein-Schule, gebe es aktuell vier Fälle, berichtet Schulleiter Christian Augustin. Infektionen innerhalb der Schule habe es, soweit bekannt, nicht gegeben – so wie auch im gesamten vergangenen Schuljahr nicht. Um mögliche Ansteckungen zu verhindern, halte sich die Schule an die Lüftungsregelungen und die Maskenpflicht im Gebäude. Soweit möglich, werde zudem weitgehend nur in den Klassenverbänden unterrichtet. Ausnahmen seien etwa Sprachkurse und AGs, die auf jeweils zwei Jahrgänge beschränkt sind.

Höchste Inzidenz seit Mai

Aktuell sind in Laatzen 92 Personen offiziell mit Corona infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 2135 Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie seit Monaten nicht mehr – zuletzt wurde in der Stadt am 3. Mai ein höherer Wert festgestellt.

Von Johannes Dorndorf