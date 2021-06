Corona in Laatzen - Negativer Spitzenreiter in der Region: Inzidenzwert in Laatzen klettert auf 34,5

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen ist in Laatzen schlagartig gestiegen. Mit einer Inzidenz von 34 nimmt die Stadt den negativen Spitzenplatz in der Region ein (Durchschnittswert 7,1).