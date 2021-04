Laatzen

Auch wenn es nur eine Momentaufnahme und die Zahlen wegen der Feiertage nur begrenzt aussagekräftig sind: Die Anzahl der bestätigten Coronainfektionen in Laatzen ist über das Osterwochenende zurückgegangen. Die Region meldete am Dienstag mit 98,9 eine deutlich geringere Sieben-Tage-Inzidenz als noch vor einer Woche, als der Wert bei 140,2 lag.

Die letzten offiziellen Zahlen hatte die Region am Donnerstag vermeldet. An dem Tag war ein ähnlich hoher Inzidenzwert von 135,7 vermeldet worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Laatzener ist seitdem um weitere 27 auf nun 1592 gestiegen. Aktuell gelten 99 Menschen in der Stadt als nachweislich infiziert.

Nach Angaben des Landes betrug die Sieben-Tages-Inzidenz in der Region Hannover 116,1. Die Kommunen mit der höchsten Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche und bezogen auf den Vergleichswert 100.000 Einwohner sind dort Ronnenberg (185,2) vor Wennigsen (166,9) und Lehrte (162,1).

Von Astrid Köhler