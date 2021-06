Laatzen

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Laatzen rückläufig. Schon seit Freitag wurden keine neuen Fälle mehr registriert. Kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz an diesem Tag kurzzeitig auf einen regionsweiten Spitzenwert von über 50, lag die Zahl am Donnerstag nur noch bei 11,5. Seit Ausbruch der Pandemie ist das Virus bei 1923 Laatzenern nachgewiesen worden.

Die noch am Freitag vom Gesundheitsamt der Region gemeldete Gesamtzahl von 1924 sowie der Inzidenzwert von 52,9 wurden inzwischen nach unten korrigiert. Statistisch gesehen macht ein Coronafall in Laatzen 2,3 Punkte in der lokalen Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner aus, teilte Regionssprecher Christoph Borschel mit. Für die Berechnungen nutzt die Region die einmal pro Quartal aktualisierten Einwohnerzahlen der Kommunen. In Laatzen sind es derzeit 43.494.

