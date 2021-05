Laatzen

Die Situation scheint sich weiter zu entspannen: Die Zahl der Neuinfizierten binnen sieben Tagen und bezogen auf 100.000 Einwohner ist am Mittwoch in Laatzen erneut gesunken und steht jetzt bei 32,0. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert in der Stadt noch dreimal höher, nämlich bei 96,6.

Seit Dienstag wurden für Laatzen zwei neue Fälle bekannt. Wie die Region mit Verweis auf die Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) mitteilte, gelten in der Stadt aktuell 48 Menschen als infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurde das Virus nun bei 1877 Laatzenern nachgewiesen.

Inzidenzwert der Region liegt bei 51

In der gesamten Region Hannover zeichnet sich eine deutliche Entspannung ab. Zum ersten Mal seit Langem lagen die einzelnen Inzidenzwerte am Mittwoch in allen 21 Kommunen nur noch im zweistelligen Bereich. Für die gesamte Region meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 51.

Die höchsten Zahlen weisen derzeit Burgdorf (92,0), Barsinghausen (88,6) und Seelze (82,5) auf. Die niedrigsten Werte erreichten am Mittwoch Burgdorfs Nachbarkommune Uetze (14,6) vor Isernhagen (16,2) und der Wedemark (16,5). In der Landeshauptstadt Hannover betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch 59,5.

Von Astrid Köhler