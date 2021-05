Laatzen

Die Zahl der binnen einer Woche mit Corona Neuinfizierten hat in Laatzen einen neuen Tiefststand erreicht. Auf Basis der Daten des Robert-Koch-Institutes meldete die Region am Montag einen Inzidenzwert von 52,9. Vergleichsweise niedrig war der Wert zuletzt vor mehr als einem halben Jahr.

Niedriger sei die Inzidenz in Laatzen zuletzt am 23. Oktober mit 43,9 gewesen, teilte Regionssprecher Christoph Borschel am Montag mit. Zwar sei auch am 9. April eine Inzidenz von 52,9 für Laatzen gemeldet worden, doch sei dieser Wert in der Woche nach Ostern wegen der geringeren Testungen an den Feiertagen, der sogenannten Osterdelle, nur bedingt vergleichbar. Die mit 348,9 bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen registrierte die Region am 11. Dezember. Seinerzeit waren zahlreiche Bewohner von mehreren Senioren- und Pflegeheimen in Laatzen mit dem Virus infiziert.

Am Montag galten 59 Laatzener als aktuelle mit Corona infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurde das Virus inzwischen bei 1875 Menschen aus der Stadt nachgewiesen. Seit Freitag wurden vier neue Fälle erfasst.

Von Astrid Köhler