Laatzen-Mitte

Im Impfzentrum im Laatzener Leine-Center herrschte am Sonnabendmittag gähnende Leere. Die sechs Mitarbeiter des ASB und die zwei fürs Impfen zuständigen Kinderärztinnen verbrachten die meiste Zeit mit Warten. „Wir haben nichts zu tun“, sagte Kinderärztin Joke Buring. Dabei war es die erste Impfaktion für Fünf-bis Elfjährige in Laatzen.

Während in der Landeshauptstadt die Impfangebote für die Jüngsten stets gut besucht sind, kamen in Laatzen nur wenige Eltern mit ihren Kindern. Dabei ist die Nachfrage da. „In Hannover haben wir am Tag schon 300 bis 350 Fünf- bis Elfjährige gegen Corona geimpft“, sagte Buring, die auch im Impfzentrum für Kinder am Zoo tätig ist. Viele Familien seien für den Piks sogar aus der weiteren Umgebung wie Holzminden oder Göttingen angereist. Wie viele Kinder am Sonnabend in Laatzen geimpft wurden oder für die Impfung angemeldet waren, darüber wollte der ASB keine Angaben machen. „Wir dürfen dazu keine Auskunft geben“, sagte ein Mitarbeiter.

Hinweisschilder auf Impfaktion für Kinder fehlen

Aus Burings Sicht ist die Impfaktion für die Fünf- bis Elfjährigen im Leine-Center nicht gut genug beworben worden. „Es ist kaum etwas ausgeschildert“, bemängelte sie. Auch sie selber habe am Morgen das Impfzentrum zunächst nicht gefunden. „Es fehlen Hinweisschilder und Markierungen.“ Auch gebe es keine gut sichtbaren Hinweise auf die Kinder-Impfaktion. Lediglich ein kleinerer handgeschriebener Aufsteller am Eingang des Impfzentrums weise darauf hin.

Nur ein kleiner Zettel auf einem Aufsteller am Eingang des Impfzentrums weist im Leine-Center auf die Kinderimpfung hin. Quelle: Stephanie Zerm

„Es laufen so viele Eltern mit ihren Kindern vorbei, die alle zum Impfen reinkommen könnten“, bedauerte auch Kinderärztin Gabriele Mohr-Dietrich. „Am liebsten würde ich sie alle ansprechen und reinholen.“ Die pensionierte Medizinerin vermutete, dass die meisten Eltern nicht wüssten, dass sie auch ohne Voranmeldung kommen könnten.

Angst vor der Nadel: Vater Sven Behe hält seiner Tochter Emma (8) bei der Corona-Impfung die Augen zu. Schwester Tessa (5) schaut zu - als Nächstes ist sie dran. Quelle: Stephanie Zerm

Region wollte Schlangen vermeiden

Denn die Region Hannover, die das Impfzentrum im Leine-Center betreibt, hatte eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. Nur für Fünf- bis Elfjährige mit Termin könne die Impfung garantiert werden, hieß es. Wer spontan vorbeikommen wolle, werde berücksichtigt, wenn genügend Impfstoff vorhanden sei.

„Wir haben um eine Terminvereinbarung gebeten, damit die Impfstoffmengen besser kalkuliert werden können“, sagte Regionssprecherin Christina Kreuz auf Nachfrage dieser Zeitung. Außerdem habe die Region vermeiden wollen, dass Eltern mit kleinen Kindern lange anstehen müssen. Erfahrungsgemäß kämen zu den Impfterminen jedoch auch immer Menschen ohne Anmeldung.

Probleme bei Online-Anmeldung

Zu denjenigen, die davon Gebrauch machten, gehörten Judith und Tobias Teige aus Pattensen mit ihrer achtjährigen Tochter Tamara. „Wir waren gerade im Leine-Center und haben durch Zufall gesehen, dass hier heute Kinder geimpft werden“, sagte Tobias Teige. Die Gelegenheit hätten sie sofort genutzt, damit ihre Tochter die Zweitimpfung bekommen könne. Möglich war dies auch ohne Impfpass. Die Ärztin Mohr-Dietrich erläuterte: „Die Kinder bekommen einen Zettel mit QR-Code, der digitalisiert werden kann.“

Offenbar gab es auch Probleme mit der Anmeldung über das Impfportal. „Der Link hat überhaupt nicht funktioniert, daher habe ich einen Termin über die Hotline vereinbart“, berichtete Vater Sven Behe, der mit seiner Ehefrau Alexandra Albrecht ihre Kinder Emma (8) und Tessa (5) impfen ließ. „Wir sind froh, dass wir die Kinder nun impfen lassen können“, sagte Behe.

Extra kurze und dünne Nadeln

Dabei fiel die Entscheidung nicht allen Eltern leicht. „Wir haben es Zuhause diskutiert und waren zunächst unsicher, weil es noch keine Impfempfehlung für Fünf- bis Elfjährige von der Stiko gibt“, berichtete Mutter Ines Breitenherdt, die mit ihrer achtjährigen Tochter Nele zum Impfen kam.

Laut Kinderärztin Joke Buring habe die Stiko die Impfung jedoch freigegeben. Auch bestünde für Eltern kein Grund zur Sorge: „Kinder vertragen die Impfung viel besser als Erwachsene.“ Sie habe nur von wenigen Fällen gehört, bei denen die Kinder danach etwas müde gewesen seien und von einem Kind, das Ausschlag an der Impfstelle bekommen habe. Auch bemühten sich die Ärztinnen, ihren jungen Patienten die Angst zu nehmen. „Viele haben Angst vor der Nadel“, sagte Mohr-Dietrich. Dabei merkten sie den Piks meist gar nicht. „Denn wir verwenden für die Kinder extra dünne und kurze Nadeln.“ Der nächste Impftermin für Fünf- bis Elfjährige im Leine-Center ist am Sonnabend, 19. Februar.

Von Stephanie Zerm