Laatzen

Der Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Laatzen ist am Mittwoch erstmals seit Längerem wieder rückläufig. Am Mittwoch meldete die Region Hannover 187 Infektionen im Stadtgebiet, das sind sechs weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im gleichen Zeitraum von 355,8 auf 344,3.

Laatzen bleibt allerdings die aktuell am stärksten betroffene Regionskommune. Bei der Fallzahl verzeichnet lediglich die weit größere Stadt Hannover mehr Fälle (973), bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt keine andere Stadt oder Gemeinde über einem Wert von 180: Nach Laatzen meldet die Gemeinde Wedemark mit 177,9 den höchsten Wert. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Laatzen 710 Personen nachweislich an Covid-19 erkrankt. Der Großteil der aktuellen Fälle ist auf zwei Laatzener Pflegeeinrichtungen zurückzuführen.

Von Johannes Dorndorf