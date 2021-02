Laatzen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Laatzen bleibt auf hohem Niveau: Am Donnerstag meldete die Region Hannover 97 akute Infektionen. Das sind sechs mehr als am Vortag, aber immerhin acht weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 117,3 pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch waren es 112,8, am vergangenen Donnerstag 128,8.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Laatzen 1148 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl stieg von Mittwoch auf Donnerstag um acht Personen.

Von Johannes Dorndorf