Laatzen-Mitte

Wegen mehrere Corona-Infektionen war der Schulbetrieb in den Laatzener Schulen zuletzt stark eingeschränkt. Unter anderem galten an beiden Schulzentren das Szenario B mit halben Lerngruppen. Nun kehren die Einrichtungen wieder zur Normalität zurück.

Stark betroffen war unter anderem die Grundschule an der Pestalozzistraße, wo eine Schülerin und eine Lehrkraft nachweislich an Covid-19 erkrankt waren. Laut Schulleiter Axel Paulig mussten 109 Schüler – der gesamte zweite Jahrgang sowie eine vierte Klasse – daheim bleiben. Die Schule wechselte zugleich in das Szenario B, das geteilte Klassen vorsieht, die abwechselnd in der Schule und Zuhause lernen.

Die Quarantäne der betroffenen Klassen ist bereits seit einigen Tagen beendet. So habe die vierte Klasse schon in der vergangenen Woche zurückkehren können, die zweiten Klassen kamen in der laufenden Woche wieder. Am Montag, 23. November, kündigt Paulig an, kehre die Schule dann in das Szenario A zurück.

AES wechselt trotz Corona-Fall ins Szenario A

Das Gleiche gilt für die Albert-Einstein-Schule. „Wir werden ab Montag zu Szenario A zurückkehren – mit den vollständigen Lerngruppen“, schreibt Schulleiter Christian Augustin auf der Homepage der Schule. Gleichwohl habe es eine weitere Infektion gegeben. Ein Schüler aus dem elften Jahrgang habe die Schule am Donnerstag informiert, dass er positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Der Schüler sei zuletzt am Montag, 16. November, in zwei Doppelstunden in der Schule gewesen. Allerdings hätten Schüler und Lehrer alle Regeln eingehalten und trotz des Szenario B freiwillig in der Gruppenarbeit Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. „Wir rechen fest damit, dass das Gesundheitsamt keine Quarantänemaßnahmen ergreifen muss“, so Augustin.

Auch am Erich-Kästner-Schulzentrum herrscht wieder mehr Normalität. Nach Auskunft der Schulen ist die Oberschule bereits seit Montag wieder im Szenario A, das Gymnasium kehrte am Donnerstag wieder in den Regelbetrieb zurück.

Von Johannes Dorndorf