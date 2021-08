Laatzen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen ist am Wochenende noch einmal deutlich geklettert. Am Montagmittag meldete die Region Hannover eine Inzidenz von 50,6 pro 100.000 Einwohner – nach 39,1 am Freitag. Das ist der höchste Wert unter aller Regionskommunen.

Seit Freitag haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes elf Personen neu angesteckt, seit Ausbruch der Pandemie sind es in Laatzen jetzt exakt 2000 nachweislich Infizierte. Aktuell gelten 39 Personen im Stadtgebiet als infiziert. Auf konkrete Einrichtungen ist der Anstieg nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel nicht zurück zu führen: So seien weder in Pflegeeinrichtunge n noch in Betrieben oder Kindertagesstätten Ansteckungen bekannt.

In den vergangenen Tagen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen bereits vergleichsweise hohe Werte, erreichte aber nicht das jetzige Niveau. Eine Inzidenz von über 50 gab es zuletzt am 7. Juni.

Von Johannes Dorndorf