Laatzen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Laatzen bleibt auf hohem Niveau, zuletzt sind allerdings weniger neue Fälle dazu gekommen als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Dienstag auf 103,5 pro 100.000 Einwohner. Am Vortag meldete die Region Hannover noch einen Wert von 115.

Aktuell gelten 114 Laatzener offiziell als infiziert (Montag: 116). Die Gesamtzahl der Personen, die sich seit Ausbruch der Pandemie angesteckt haben, stieg am Dienstag von 866 auf 886. Die Region Hannover weist darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage nur bedingt mit den Zahlen vor Weihnachten vergleichbar sind.

Von Johannes Dorndorf