Laatzen

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Laatzen inzwischen wieder auf einem relativ hohen Niveau angelangt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben der Region Hannover am Mittwoch bei 121,9 – und damit deutlich über dem Wert von vergangener Woche, als ein Wert von 75,9 gemeldet worden war. Nach einem deutlichen Anstieg am vergangenen Freitag war die Inzidenz bis Dienstag sogar kurzzeitig auf 140,2 geklettert.

Aktuell gelten 85 Laatzener als infiziert, vor einer Woche waren es noch 70 Personen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1552 Laatzener mit dem Coronavirus angesteckt. Besondere Hotspots im Stadtgebiet gibt es laut Region nicht, auch wenn mehrere Schulen betroffen sind. Bis Freitag waren an sechs Schulen acht Infizierte gemeldet worden.

Von Johannes Dorndorf