Laatzen

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Laatzen ist am Wochenende sprunghaft angestiegen. Am Montag meldete die Region Hannover 172 nachweisliche Infektionen in Laatzen, das sind 76 mehr als am Freitag offiziell bekannt gegeben wurden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg auf 286,5 (Freitag: 110,9). Das ist mit großem Abstand der höchste Wert in der Region Hannover. Stark betroffen sind derzeit auch die Wedemark (184,5), Hemmingen (153,5) und Langenhagen (122,6).

Der starke Anstieg dürfte vor allem auf den massiven Corona-Ausbruch im Seniorenpflegeheim Dorea Familie am Schubertweg in Laatzen-Mitte zurückzuführen sein. Am Freitag war bekannt geworden, dass 64 Bewohner der Einrichtung positiv auf das Virus getestet wurden. 20 Mitarbeiter befanden sich in Quarantäne, nachdem Covid-19-Schnelltests bei ihnen ebenfalls positiv ausgefallen waren.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Laatzen 674 Infektionen nachgewiesen.

Von Johannes Dorndorf