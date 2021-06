Laatzen

Das gab es in diesem Jahr noch nicht: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Laatzen ist am Freitag auf 0,0 gefallen. Das bedeutet, dass innerhalb der vergangenen sieben Tage kein einziger neuer Corona-Fall in Laatzen gemeldet wurde. Die Stadt ist aktuell die einzige Regionskommune mit so niedriger Inzidenz.

Nach Angaben der Region Hannover haben sich Ausbruch der Pandemie 1923 Personen in Laatzen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Trotz der Null-Inzidenz gelten aktuell noch 21 Personen als infiziert, deren Ansteckung liegt allerdings länger als sieben Tage zurück. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 52,9 pro 100.000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Inzidenz im benachbarten Hemmingen lag am Freitag bei 5,1, in Pattensen bei 6,7.

Von Johannes Dorndorf