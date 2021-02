Laatzen

Wie die Region Hannover am Dienstag mitteilte, sind in der Stadt Laatzen aktuell 105 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Montag: 110). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, liegt bei 112,7 und somit deutlich unter dem Wert von vor einer Woche (144,8).

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Laatzen 1184 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Regionsweit wurden bis Dienstag 28.108 Fälle gezählt.

Die Kommunen in der Region Hannover mit den höchsten Werten sind derzeit Lehrte (153,2), Wedemark (155,3) und Seelze (170,7).

Von Astrid Köhler