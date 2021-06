Laatzen

So ruhig war die Infektionslage in Laatzen seit Langem nicht: Die Region Hannover meldete am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2,3 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Damit ist die Ausbreitung des Coronavirus im Stadtgebiet nahezu zum Erliegen gekommen. Regionsweit hat nur Pattensen weniger neue Fälle, dort liegt die Inzidenz bei 0.

Offiziell gelten noch 25 Personen in Laatzen als infiziert, angesteckt haben sie die meisten von ihnen jedoch vor mehr als einer Woche: Seit Dienstag vergangener Woche habe sich in Laatzen nur eine Person nachweisbar neu angesteckt, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1902 Laatzener mit dem Coronavirus infiziert.

Von Johannes Dorndorf