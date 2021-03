Laatzen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Laatzen geht leicht zurück, ist aber immer noch im dreistelligen Bereich: Über das Wochenende wurden der Region Hannover 24 neue Fälle aus der Stadt bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Laatzen lag am Montag, 8. März, bei 129,9. Eine Woche zuvor waren es noch 142,5 gewesen.

Die Zahl der aktuell Infizierten ging im Wochenvergleich von 123 auf 113 an diesem Montag zurück. Der erste Fall einer Corona-Infektion in Laatzen wurde am 12. März 2020 bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1400 Menschen aus der Stadt nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Unter den 21 Kommunen in der Region Hannover meldet Laatzen aktuell den vierthöchsten Inzidenzwert – nach Garbsen (162,4), Lehrte (146,6) und Uetze (136,1).

Von Astrid Köhler