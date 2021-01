Laatzen

Seit dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim Dorea mit zwischenzeitlich 116 infizierten Bewohnern und Mitarbeitern im Dezember hat sich die Situation in der Einrichtung am Mozartpark entspannt. Alle Beschäftigten hätten bereits an ihre Arbeitsplätze zurückkehren dürfen, teilte ein Sprecher mit. Zudem endet in dieser Woche auch die Quarantäne für die letzten Bewohner, die beim hausinternen Test kurz vor Weihnachten ein positives Ergebnis aufwiesen. Die geplante PCR-Reihentestung indes musste auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes verschoben werden.

Eigentlich hätten die 130 Bewohner sowie die dort Beschäftigten wie bereits im Dezember geplant am Montag, 4. Januar, erneut auf Covid-19 getestet werden sollen, erläuterte Dorea-Sprecher Stefan Ritter. Der Grund für die Absage durch die Regionsbehörde, die den Einsatz der ehrenamtlichen Testteams koordiniert, war am Dienstag nicht herauszufinden. Tatsächlich soll der Test in dem Seniorenheim zeitnah nachgeholt werden, voraussichtlich bereits am späten Dienstagabend.

Solange keine neuen Ergebnisse vorliegen, gelten weiterhin verschärften Maßnahmen für Besuche und anderweitige Kontakte im Haus, sagte Ritter. Immerhin: Neue Fälle seien in den vergangenen Wochen nicht bekannt geworden, auch habe keiner der Bewohner Symptome gezeigt, die über die Feiertage das Haus verlassen und sich anschließend freiwillig in Quarantäne begeben hatten. „Wir hoffen, dass das Haus die schwere Zeit hinter sich hat“, sagte der Sprecher mit Verweis auf den Laatzener Einrichtungsleiter Stefan Kuck.

Seniorenheime warten weiter auf Impftermine

Die Impfbereitschaft unter den Bewohnern des Seniorenheims Dorea sei groß und liege „bei über 90 Prozent“, sagte der Sprecher. Die Einrichtung habe die Listen mit allen bisher bekannten Impfwilligen an die Region übermittelt, aber noch keine Rückmeldung erhalten, wann die mobilen Teams anrücken und die derzeit nur begrenzt verfügbaren Impfstoffdosen verteilen. Auch in den anderen Laatzener Einrichtungen in Grasdorf, Rethen und Laatzen-Mitte sind noch keine Termine bekannt.

Die Aussage eines Einrichtungsleiters, wonach das Gesundheitsamt ihm gegenüber erklärt habe, es würde zunächst nur in kleinen Einrichtungen geimpft und in solchen, wo kaum oder wenige Covid-Fälle aufgetreten waren, wies die Region ab. „Wir können nicht bestätigen, dass kleine Heime oder Einrichtungen mit besonders niedrigen Infektionsraten bei der Vergabe von Impfterminen bevorzugt werden.“ Entscheidend bei der Priorisierung durch die Heimaufsichten sei vielmehr der gerontopsychiatrische Bereich, da dort die Abstands- und Hygieneregelungen besonders schwer umzusetzen seien.

