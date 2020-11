Rethen

Die Gottesdienste an Heiligabend sind für Christen der feierliche Höhepunkt des Jahres. Allein in die kleine Rethener St.-Petri-Kirche strömten vergangenes Jahr 1200 Gläubige zu sechs Gottesdiensten. Wegen der Corona-Pandemie hat der Kirchenvorstand nun entschieden, alle für den 24. Dezember geplanten Zusammenkünfte abzusagen. Alternativ bereitet die Gemeinde einen Videogottesdienst sowie Aktionen für dezentrale Feiern an Heiligabend vor. Dafür sollen 2500 Weihnachtstüten mit selbst gemachten Beigaben gepackt und im Ort verteilt werden. Im Vorfeld werden nun fleißige Schreiber und Bastler gesucht.

Die Absage der Gottesdienste ist dem Kirchenvorstand nicht leicht gefallen. „Wir haben hin und her überlegt, ob wir Outdoor etwas machen können“, sagt Pastor Jens Wening. Die Planung sei aber sehr aufwändig und benötige viele Helfer. Zudem sei die Witterung im Dezember ungewiss. Da aktuell außerdem eh nur 50 Menschen zusammenkommen dürfen, hätten Heiligabend Besucher enttäuscht werden müssen – oder aber es wären rund 23 Gottesdienste notwendig gewesen. Da nichts davon eine ernsthafte Option war, hat sich der Vorstand eine Alternative ausgedacht.

379 Wörter, 2500 mal abgeschrieben

„Wir bringen Weihnachten nach Hause“, sagt der Pastor. Dafür sollen 2500 gepackte Tüten an interessierte Haushalte verteilt werden. Zum Inhalt gehören Dinge, die für die geplante Lichtermeer-Feier um 18 Uhr am Heiligabend mit Liedersingen vor der eigenen Tür nötig ist. Dazu gehört unter anderem eine Kerze, ein selbst gemachter Stern und eine von Hand geschrieben Weihnachtsgeschichte. Letztere solle bewusst keine Kopie sondern eine individuelle Fassung des Textes aus dem Lukas-Evangelium sein, der mit den berühmten Worten beginnt: „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser August ausging ...“

„Es sind genau 379 Worte, in der Luther-Übersetzung“, sagt der Pastor Wening. Er hat ausprobiert, wie lange das Abschreiben mit dem Stift dauert – 15 Minuten. Das Exemplar sei aber nur ein Test gewesen. Bis zum Stichtag 11. Dezember wolle er den vertrauten Text täglich einmal schön abschreiben. Andere in der Gemeinde haben das auch schon getan, so wie die Schülerin Carla Schnabel. Sie ist Teamerin beim Konfirmandenunterricht und engagiert sich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde.

„Mir macht es Spaß, die Geschichte schön und sauber abzuschreiben und zu verzieren“, sagt Carla. Aus Zeitgründen konnte sie bisher erst zwei Geschichten abschreiben. Sie gibt sich so viel Mühe, dass sie etwas länger dafür braucht als der Pastor – 20 bis 25 Minuten, schätzt sie. Auch die achtjährige Charlotte Hungerland und ihre Mutter Kerstin beteiligen sich fleißig. Sie kleben die abgeschriebenen Geschichten auf buntes Papier auf und basteln Sterne.

Spaß am Basteln und Schreiben: Die achtjährige Charlotte Hungerland mit Mutter Kerstin. Quelle: privat

Hilfe aus der Kita

Einige Geschichten und Sterne wurden schon abgegeben. Doch die Gemeinde benötigt bis zum Stichtag Mitte Dezember 2500 davon. Sie hofft daher auf gemeinschaftliche Hilfe. „Es ist unser Versuch, Verbundenheit herzustellen, wenn schon keine Begegnung möglich sind“, sagt Wening. Ob jung oder alt – die alle Beteiligten nehmen sich Zeit. Und langsam spricht sie die Aktion herum. Die Kita im Park sowie die Rethener Grundschule haben ihre Mitarbeit bereits angekündigt. Und sogar in Bremen schreibt bereits eine Frau Weihnachtsgeschichten mit ab, sagt der Pastor.

Die Kirchengemeinde von St. Petri wirbt mit Plakaten für die besondere Aktion zu Weihnachten. Quelle: privat

Abgabeschluss für Sterne und Weihnachtsgeschichten ist am 11. Dezember im Briefkasten des Gemeindehauses, oder an ausgewählten Tagen davor in der geöffneten Kirche. Am 12. Dezember werden die Tüten von Helfern gepackt und anschließend im Ort verteilt und die Empfänger können sicher sein: Jede Tüte wird ein Unikat.

Von Astrid Köhler und Yannick von Eisenhart Rothe