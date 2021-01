Laatzen

Der zuletzt steile Anstieg der Corona-Fälle ist in Laatzen vorerst gestoppt. Nach Angaben der Region ist von Montag auf Dienstag lediglich eine Neuinfektion in Laatzen hinzugekommen. Aktuell gelten 100 Laatzener als infiziert, das sind acht weniger als noch am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 133,4 auf 126,5. Zwischen Freitag und Montag war die Zahl stark angestiegen.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 1030 Personen in Laatzen mit dem Virus infiziert. Am Montag waren noch 1031 Infizierte gemeldet worden, die Zahl wurde inzwischen korrigiert.

Von Johannes Dorndorf