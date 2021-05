Laatzen/Rethen

Bislang mussten Menschen aus Alt-Laatzen in andere Stadtteilen ausweichen, wenn sie außerhalb von Arztpraxen ein offizielles Corona-Testergebnis brauchten. Ab Dienstag, 11. Mai, ist dies nicht mehr nötig. Grund: Die Sportliche Vereinigung (SpVg) Alt-Laatzen richtet ein Testzentrum auf ihrem Gelände Auf der Dehne ein. Bis auf sonntags ist es täglich geöffnet. Interessierte können dort, wie auch bei einem neuen Angebot für Auto- und Lastwagenfahrer in Rethen, ohne Termin vorbeikommen.

„Wir wollen unseren Beitrag leisten, die Inzidenzen in der Region zu senken, sodass wieder Freizeitsport möglich ist“, erläuterte Patrick Mewes. Der SpVg-Schatzmeister hat das gemeinsame Angebot des Vereins mit der Hermes-Apotheke initiiert. Wegen Platzmangels seien Testungen bisher nicht möglich gewesen, ergänzte Apothekerin Sabine von Roden-Anhelm. Sie freue sich sehr, noch stärker zur Pandemiebekämpfung beitragen zu können.

Verein stellt Gelände, von Apotheke kommt das Personal

Die Aufgabenteilung ist klar: Der Verein stellt das Gelände mit Zelt vor dem Gebäudeeingang zur Verfügung, die Hermes-Apotheke das geschulte Personal. Die Testergebnisse werden schriftlich direkt mitgeteilt. Nach der üblichen Wartezeit von 15 Minuten für die Auswertung erhalten getestete Personen einen Ausdruck. Laatzens Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg begrüßte den Einsatz von Verein und Apotheke. „Solange noch nicht jeder ein Impfangebot erhalten hat, brauchen wir dringend ortsnahe Testmöglichkeiten für alle.“

Geöffnet hat das neue Testzentrum Auf der Dehne werktags am Vormittag von 8 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Sonnabends können Testwillige von 9 bis 13 Uhr vorbeikommen. Sollte das Angebot stark nachgefragt werden, könnten die Zeiten auch noch erweitert werden, teilte Mewes mit. Möglicherweise werde auch noch eine papierlose Variante zur Übermittlung des Testergebnisses via QR-Code eingerichtet.

Coronatests für Auto- und Lastwagenfahrer

Bei dem neuen Angebot in Rethen werden die Daten bereits auch elektronisch erfasst und mitgeteilt. Seit Ende April bietet das Hemminger Unternehmen AVMS auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums kostenlose Corona-Schnelltests und kostenpflichte PCR-Tests an. Das Angebot richtet sich speziell an Auto- und Lastwagenfahrer. Geöffnet ist das Zentrum an der Hermann-Fulle-Straße 10 dienstags bis sonnabends von 8 bis 13 Uhr.

Weitere Möglichkeiten für kostenlose Tests ohne Termin gibt es bei der Corona-Teststelle an der Würzburger Straße 13. Diese ist werktags von 8 bis 11 sowie von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. An Feiertagen wie Donnerstag, 13. Mai (Himmelfahrt) gelten dort Öffnungszeiten wie am Wochenende von 9 bis 12 Uhr. Im Leine-Center können Menschen bis auf sonntags täglich von 9 bis 17.30 Uhr einen kostenlosen Schnelltest machen.

Weitere Teststellen in Laatzen

Darüber hinaus bieten noch mehrere Laatzener Apotheken Corona-Tests an, entweder nach Absprache bei sich oder mit Vereinen an öffentlichen Orten. Getestet wird ohne Termin unter anderem in der Grundschule Ingeln-Oesselse und im Familienzentrum Rethen (jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr), im Gemeindesaal von St. Gertruden Gleidingen (montags von 10 bis 15 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr) sowie beim Vereinsheim des VfL Grasdorf am Peterskamp.

Von Astrid Köhler